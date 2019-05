Rubén Romano continúa recorriendo la Ciudad, acompañado por la "Nueva Generación Política". Esta vez, visitó el barrio Bosque Río Luján y la Sociedad de Fomento de La Josefa. "Queremos seguir sumando gente a nuestro Gran Acuerdo Campanense, porque estamos seguros que entre todos podemos construir la Ciudad que nos merecemos" aseguró. El principal referente de la oposición local, el Dr. Rubén Romano, continúa con sus recorridas por los distintos puntos de la Ciudad, sumando vecinos a la construcción del "Gran Acuerdo Campanense" que anunciara semanas atrás, y en donde los propios ciudadanos participan en la gestión de ideas que impulsen proyectos que resuelvan sus principales necesidades. "Como en cada recorrida, fuimos muy bien recibidos y escuchamos las necesidades de todos los vecinos, tomando nota de cada una de sus preocupaciones" explicó Romano, quien estuvo acompañado por jóvenes de la "Nueva Generación Política", concejales del PJ-Unidad Ciudadana y autoridades del Partido Justicialista de Campana. "Para los vecinos, es un despropósito que el Municipio encare obras y acciones muy costosas, pero que no resuelven los problemas con los que conviven a diario. Ven como apuran algunas mejoras en los espacios públicos, pintar algunos cordones y rampas del centro, ante la proximidad de las elecciones. Y saben que se trata de un engaño, ya que en los últimos años no se resolvieron ni siquiera las cuestiones mínimas de mantenimiento. Y mucho menos, deficiencias estructurales que requieren de proyectos sólidos y su correspondiente planificación" expresó el dirigente del peronismo. Romano volvió a destacar el rol social que cumplen los vecinos y las instituciones hoy en día, tal es el caso de la Sociedad de Fomento del barrio La Josefa. "Es uno de los tantos lugares que ha tenido que tomar las riendas del barrio, proponiendo diferentes acciones en especial para los niños. Hoy en día, con un Gobierno Nacional cuyas medidas golpean duro a los trabajadores y sus familias, en complicidad con la Gobernadora y sin que el Intendente salga en defensa de los intereses comunitarios, es fundamental la solidaridad. Pero esto no puede ser así por siempre. Debemos reencontrarnos con la posibilidad de crecer, de generar empleo, y que cada familia pueda comer en sus hogares, y no dependa de la gracia de otros. Celebro que haya gente valiosa y que trabaje desinteresadamente por y para su barrio". Por último, Rubén Romano afirmó que "las prioridades del Municipio deberían ser las mismas que las de los vecinos. Hoy, las calles de nuestra Ciudad dicen lo contrario. Mucho cotillón, poca limpieza y mucho menos mantenimiento. Debemos ponernos de acuerdo y elaborar un proyecto que nos contenga a todos. Y para eso, queremos seguir sumando gente a nuestro Gran Acuerdo Campanense, porque estamos seguros que entre todos podemos construir la Ciudad que nos merecemos" concluyó.

