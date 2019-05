NOTICIA RELACIONADA: Mariu Giroldi estuvo también en Merlo María Eugenia Giroldi opinó sobre la fórmula Fernández - Fernández, y se mostró satisfecha y optimista: "es lo que estábamos necesitando para sentirnos todos integrados y para que realmente podamos tener un triunfo en las próximas elecciones". Sobre Campana, manifestó que "hasta el último día vamos a intentar la unidad" pero advirtió que si eso no ocurre "tenemos un elemento legal válido electoralmente como son las PASO". María Eugenia Giroldi se manifestó en relación a la fórmula presidencial recientemente presentada, con Alberto Fernández como candidato a presidente y Cristina Fernández de Kirchner como vice. Dijo que "es una formula muy atinente a lo que está demandando la sociedad. Considero que el gesto de humildad y de grandeza que ha tenido la compañera Cristina debería replicarse en lo local y en todos los demás distritos donde aún no se ha llegado a consolidar una unidad. No podemos perder de vista que el adversario es el macrismo". La dirigente justicialista explicó por qué recibió con satisfacción y optimismo la noticia de la fórmula Fernández – Fernández: "con Alberto Fernández a la cabeza podemos llegar a un electorado al que no hubiésemos llegado nunca con una fórmula más cerrada. Creo que él representa una alternativa para aquellos que todavía no se han definido entre el macrismo y el kirchnerismo. También para los jóvenes y para los adultos mayores". "Cristina tiene un electorado muy duro a favor pero también tiene un electorado muy duro en contra" argumentó la hija de la ex intendenta municipal Stella Maris Giroldi, y agregó que "su gesto no fue sólo de una gran nobleza sino también una inteligente estrategia política". Sobre quien fue el Jefe de Gabinete de Ministros durante toda la presidencia de Néstor Kirchner, Giroldi aseguró que es "una persona que habla por sí sola, una persona que puede conducir por sí sola, y que ha dado sobradas pruebas de carácter para manifestar desacuerdos y diferencias durante las presidencias de la compañera Cristina, lo cual no es un dato menor. Estamos ante una fórmula efectivamente pero-nista, que es lo que estábamos necesitando para sentirnos todos integrados y para que realmente podamos tener un triunfo en las próximas elecciones". En relación a la ineludible cuestión de la unidad del peronismo en Campana, Giroldi expresó que "hasta el último día que la agenda del calendario electoral permita vamos a bregar por la unidad del peronismo. Vamos a estar intentándolo hasta el último instante". Pero no descarta que este ansiado escenario no se concrete, por lo que aclaró que "Si la unidad no llega a buen puerto, y tal como han considerado compañeros como Oscar Trujillo y vecinos como Rubén Romano, tenemos un elemento legal válido electoralmente como son las PASO para poder dirimir allí cuál es la alternativa que mejor represente a Campana para construir un futuro no solo por los próximos cuatro años sino que, yo considero, por muchos años más".



