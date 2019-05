"Ya no hay excusas y es hora de definiciones. Como dijo Alberto, aquí nadie sobra: todos hacen falta" señaló el titular del gremio de la ANSES, luego de asistir al acto de Merlo donde Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández fueron los principales oradores". "No puedo estar más que emocionado, siento que estamos despertando de un mal sueño y tenemos la chance de transformar la realidad. Está en nuestras manos hacerlo. Ellos ya tuvieron la oportunidad y demostraron que son incapaces. Ya nadie discute, porque los números así lo explican por sí solos: van a dejar un país desbastado y endeudado hasta la maceta", señaló ayer por la tarde Carlos "el Toro" Ortega. El campanense y titular del gremio de la ANSES hizo declaraciones periodísticas luego del acto realizado en la localidad bonaerense de Merlo en el que se presentó oficialmente la fórmula Fernández – Fernández. Consultado sobre la bajada política del binomio a nivel local, comentó: "Es un secreto a voces que es muy posible que Stella Giroldi juegue y lo veo positivo. Y la incluyo a María Eugenia también, desde la agrupación Jorge Varela. Saben trabajar y sería una locura perdernos dos semejantes cuadros por cuestiones que poco tienen que ver con la política y con lo que espera la gente de nosotros. La sinergia con el Dr. Rubén Romano y con Alejo Sarna puede y va a ser muy virtuosa y positiva para Campana. Es decir, gente capaz tenemos a montones en la ciudad. No necesitamos traer gente de afuera. Como dijo Alberto, aquí nadie sobra: todos hacen falta. Desde ese lugar, hay que armar la unidad y tirar juntos para el mismo lado. Ya. Y recuperar Campana para el gobierno nacional y popular".

Ortega llama a la unidad en Campana

