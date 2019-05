Cantlon considera que el peronismo de la ciudad puede alcanzar una unidad desde lo formal, pero que no se verá expresada en las urnas. Al mismo tiempo, el oficialismo no sólo perdió su inercia, sino también votos. "En Campana, Cambiemos no va a repetir ni por asomo el 40% como en el 2015 porque ya no tiene el viento de cola a nivel nacional; mientras que el Frente para la Victoria nunca ha superado el 30% desde que se fueron del poder. Desde ahí, creo que nuestra participación en estas elecciones puede crecer en la medida en que podamos ser representativos de todo el abanico que no se identifica ni con unos ni con otros. Nosotros, como Unión Vecinal, estamos dispuestos a abrir el juego y se puede dar en Campana un escenario de 3 tercios. Queremos construir una representación local, municipalista si se quiere, que no sea macrista ni kirchnerista, y que defienda los intereses de la ciudad y de sus vecinos. Desde ese lugar, trabajar por la unidad. No pelearnos simplemente porque somos de bandos políticos diferentes, sino en lo que tiene que ver con Campana, unir criterios, definir prioridades, para hacerlas avanzar".



Recalculando

