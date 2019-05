Mara Pedrazzoli

Hace varios meses viene escalando la "guerra" "comercial" entre el gobierno chino y el estadounidense. La semana pasada se conoció la conflictiva resolución del presidente Trump de prohibir la actualización de los servicios informáticos que Google y Android proveen a la empresa china Huawei. Decisión que al poco tiempo pospuso por 90 días y que en las últimas horas del sábado, se conoció, podría ser revisada. Huawei es la segunda corporación en telecomunicaciones y desarrollo de sistemas informáticos para equipos celulares a nivel global, precedida por Samsung (estadounidense). Pero sus desarrollos recientes en la llamada red 5G la ubicarán en unos pocos años como líder del sector. Sólo en el año 2018, Huawei presentó ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés) poco más de 4.000 patentes, lo cual la convirtió en la empresa más innovadora a nivel mundial. Según información especial publicada por el diario Ámbito Financiero, lo que realmente preocupa al gobierno de Estados Unidos es el acuerdo de "necesaria cooperación" que, desde el año 2017, obliga a todas las compañías chinas por ley proveer la información requerida por los servicios de inteligencia del país. Trump viene exigiendo al presidente chino, Xi Jinping, mayor flexibilidad para modificar su legislación pero la respuesta china es concluyente: no aceptarán de ningún modo una injerencia en los asuntos internos ni en las políticas de Estadas dictadas por su gobierno. Desde su apertura económica a fines de 1970, China apostó siempre por la productividad: por ofrecer al mundo lo que mejor hace. Tiene una proyección potente en términos de inserción en el comercio global, complementada con una visión de largo plazo puesta al servicio del desarrollo del país. El fortalecimiento de medidas de control burocrático en el comercio, las estrategias de venta para ingresar en nuevos mercados y la administración discrecional del tipo de cambio, son algunas de las herramientas puestas a disposición de las aspiraciones chinas. Los chinos saben transformar los obstáculos en oportunidades. Aprovecharon la prohibición de todas las redes sociales y motores de búsqueda extranjeros en el país asiático para desarrollar los BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi), que reemplazaron a los GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). Las redes de 5G son el desafío tecnológico más importante para 2019 y 2020. Consisten en alcanzar importantes mejoras en la llamada "latencia" de los sistemas informáticos: un concepto que sintetiza el tiempo en el que un cambio físico (es decir, que ocurre en el mundo real) es incorporado, o produce un efecto, en el sistema informático. Las redes 5G tienen que ver con incorporar datos del mundo real en el sistema informático; también son llamadas "servicios de realidad aumentada" o "internet de las cosas". Según fuentes oficiales, los desarrollos en las redes 5G permitirían al gobierno chino crear más de 8 millones de puestos de trabajo en el país para el año 2030. Otras industrias vinculadas al sector son la fabricación de "automóviles autónomos" (o con un elevado grado de automatización, pues el conductor humano tiene un rol menor), la realización de cirugías médicas desde lugares remotos (paciente y cirujano no necesitan compartir el espacio físico), avances destacables en materia de logística (se podrá recabar información casi en tiempo real de los recorridos, conllevando un importante ahorro de costos de las empresas y la posibilidad de garantizar la veracidad de los rastreos), etc. China también lanzó recientemente el "Made in China 2025", un programa económico que propiciará el desarrollo de 10 industrias que considera clave para liderar la frontera tecnológica mundial. Entre ellas se encuentra la fabricación de vehículos eléctricos (incluyendo los automóviles autónomos, para lo cual el Partido Comunista se propuso lograr que circulen 30 millones de vehículos elevado grado de automatización en sus carreteras en los próximos 10 años), la autosuficiencia tecnológica en componentes y materiales claves (se trata de 17 productos químicos usados por sus propiedades magnéticas y de conducción de electricidad, denominados "tierras raras", dado que su estado habitual no es la forma pura), pasando por la robótica y la tecnología ferroviaria. Otro importante desarrollo programático chino es la llamada "Nueva Ruta de la Seda". Una iniciativa para la construcción de infraestructura en los cinco continentes, que comenzó a gestarse en el año 2013 y ya suma 173 acuerdos de cooperación con 125 países (creció rápidamente en Asia y África, gana terreno en América Latina -con 29 países involucrados, incluyendo, Uruguay, Chile y Perú), tiene dificultades en los países centrales de Europa. La semana pasada el vicepresidente brasileño, Hamilton Mourão, realizó una visita oficial al país asiático. Al término de un encuentro, Xi Jinping aseguró que tanto China como Brasil son "dos importantes fuerzas en el proceso de multipolarización mundial", subrayó la importancia de la participación de Brasil en la Nueva Ruta de la Seda (si bien no firmaron memorandos oficiales al respecto) y se refirió a ambas naciones como "los países en desarrollo más grandes de oriente y occidente".

