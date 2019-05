Digan a Ezequías: Así dice el rey de Asiria: Tú dices: consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas ¿en qué confías, que te has rebelado contra mí? (...) Vinieron luego los siervos del rey Ezequías (rey de Judá) a Isaías. E Isaías les respondió: Así dirán a vuestro señor: Así dice Jehová: No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria (…) Yo ampararé esta ciudad y la salvaré (2 Reyes 18:13-19:34). ¿Dónde se halla el límite entre la necesaria resistencia contra el "destino" y la necesaria sumisión?" De aquí, podemos agregar las siguientes preguntas: ¿Es la paz una virtud desconectada de la justicia? ¿Cuáles son los límites de la sumisión a las autoridades? ¿Cuándo se debe pasar de la sumisión a la resistencia? La historia que rememoraremos encarna esta duda del rey de Judá. Este artículo tiene como misión reflexionar la fe, atravesando la paz y la justicia, para dar una respuesta viva, y liberadora a estos tiempos de crisis moral. Una respuesta "pacífica" involucraría sometimiento y su consecuente falsa paz, porque se perdería lo propio y la justicia sería tomada por "el otro". Una respuesta "rebelde" involucraría incertidumbre y un nivel elevado de riesgo de perderlo todo; con la esperanza de una verdadera paz por tomar la justicia y defender lo propio. Ezequías, se dirige hacia Jehová orando: Ahora pues, oh Jehová, sálvanos, te lo ruego". Ezequías, opta por rebelarse contra el rey de Asiria y someterse al Rey de reyes. El reino ya estaba siendo violentado y la guerra-destrucción era inminente. Hacer la paz por la comunidad involucra una actitud activa para defender la propiedad dada por él y rescatar su justicia; por ello, involucra resistencia-rebeldía. El fundamento ha de ser analítico y sujeción a Dios. Jehová dice: No temas a las palabras que has oído, yo estoy contigo, ampararé a esta ciudad y la salvaré. Ante el miedo, hay que rebelarse; y ante Dios, hay que sujetarse fuerte. El miedo paraliza, no hay que creerle; en Dios debemos apoyarnos y resistir con valentía ¿Qué palabra estás creyendo? ¿A quién le estás rindiendo obediencia? Mucho se ha dicho que la religión es para los débiles, los pobres y los dominados. Pero, Dios llama a sus hijos, a no tener miedo de las fuerzas dominantes y mostrar resistencia-rebeldía en pos de defender la paz-justicia. Y aún más lejos, añade: Yo estoy contigo, te ampararé y salvaré. Solo aquellos que cuestionan lo establecido y se rebelan contra los que quieren imponer valores y medidas nefastas, son los fieles de la historia. Solo aquellos que repudian el miedo-conformismo y se entregan sin reservas a la lucha por la paz-justicia; son los que verdaderamente cambian el rumbo de la Historia. También, las autoridades perseguían a los primeros cristianos, (Hechos 5:28,29-39) ¡Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre!, les dijo. En lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él, ¡y quieren hacernos responsables de su muerte! ..... Pero Pedro y los apóstoles respondieron: Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. 39), si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. ¡Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios! Reflexión: Si estamos haciendo la voluntad de Dios, "nada debemos temer". Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Josué Monte Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ¿Paz o Resistencia?

Por Josué Monte

