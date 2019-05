"Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí mientras que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo: Mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte; quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible, pasara de El aquella hora. Y decía: ¡Abba, Padre! Para ti todas las cosas son posibles; aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación; el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño; y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez, y les dijo: ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya; ha llegado la hora; he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores" (Marcos 14, 32).

Charlas y conferencias realizadas por Giorgio Bongiovanni en Italia

Cada vez que sufrimos por una causa egoista no avanzamos en la evolución. No me refiero al dolor físico, interior, a las experiencias vividas personalmente que, en todo caso son todas cosas que tenemos que valorar, vivir y superar, en este caso no hay ninguna culpa. Si luego ofrecemos a Cristo ese dolor físico, o interior, en nuestra evolución asumimos una posición que está a la antítesis del egoísmo. Y me explico: si tengo un dolor y estoy sufriendo, como probablemente muchos de vosotros estáis pasando por alguna situación similar, tengo que vivirlo, expresarlo a mi mismo o a Dios, no es una culpa sino que es un acto de humanidad. En el sufrimiento, para permanecer en armonía, en sintonía, no tenemos que manifestar o dejarnos llevar por la rabia, por la tristeza, o deprimirnos. O hasta incluso, como muchos hacen, adjudicarle a Dios la responsabilidad de nuestros sufrimientos por no intervenir, o hasta gritar: "¡No!... ¡Ya no creo en Dios, estoy mal, no es justo! ¡Él no está conmigo, es toda una mentira!". Podría ocurrirnos a nosotros también, lo importante es arrepentirse rápidamente y decir: "Señor, estaba mal, tuve un momento de debilidad... pero quiero ofrecerte mi sufrimiento, lo atravieso para superarlo". Nos tenemos que preparar para afrontar la última prueba de nuestro camino espiritual, que nos hará pasar privaciones. Actualmente estamos pasando algunas, pasaremos otras, tenemos problemas para seguir adelante porque no gozamos de los privilegios de los demás, pero podemos afrontarlas con la unión y, gracias a Dios, no nos falta nada. La última prueba que nos llevará a afrontar los sufrimientos que, con nuestros ojos, nos veremos "obligados" a ver - porque vivimos en este mundo - y lo único que podremos hacer será rezar, ofrecer este sufrimiento a Cristo manteniéndonos firmes en la fe y en la unión. Solo así podremos superarlos, todos, no digo que lo haremos alegremente, sino con el amor que nos alimenta y que nos lleva a hacer lo que hacemos, para estar aquí, disponibles para el Cielo. Este es el trabajo que tenemos que hacer, sobre todo a partir del próximo año, que será muy importante.

Día tras día, tenemos que unir nuestras fuerzas con las de aquellos que, en el fondo, son portavoces de nuestro mismo Mensaje pero, por motivos personales, de orgullo, de incomprensión y mucho más, se separan porque no nos encontramos en la misma sintonía. Las relaciones cerebrales, todas las conexiones que hacemos, las sinapsis y la sintonía, son importantes para mantener nuestro espíritu en armonía con nosotros mismos y con Dios. Si esta armonía llega a faltar al ver los hechos que ocurrirán cerca nuestro y en el mundo no solo nos harán sentir mal sino que nos desesperaremos, nos golpearemos la cabeza contra la pared hasta desvanecer al ver lo que está pasando. Estoy convencido, lo he dicho y lo repito, de que a nosotros no nos ocurrirá nada, la prueba de ello ha sido el terremoto que ha ocurrido en la región de Le Marche. Más allá de todas las connotaciones planetarias, cósmicas, terrestres y lógicas de un Proyecto mucho más grande que el mío -porque yo no soy nadie-, el terremoto, cuyo epicentro fue no muy lejos de Sant´Elpidio es una señal. Estando aquí fui instruido por mi maestro Eugenio, por Jesús y por la Virgen cuando tuve mis experiencias místicas, he vivido aquí durante los últimos 30 años, aunque ahora sea solo mi residencia legal porque a menudo me encuentro en Palermo, para cumplir con mi misión. He nacido para decir la Verdad y por la misma tendré que dar la vida, no puedo mentiros: el terremoto ocurrido en la región de Le Marche es una señal para mi, para nosotros. Es como si la Madre Tierra me dijera: "están iniciando los acontecimientos que han sido anunciados desde hace tiempo, las advertencias para la humanidad, las pruebas para todos", personas comunes, que trabajan como nosotros, que declaran seguir a Cristo o, en todo caso, que forman parte de la Iglesia de Juan. Cada vez que comienza un proceso de acontecimientos humanos en los que intervienen directamente el Padre, Cristo, Sus ángeles y las fuerzas de la Naturaleza, el primero en ser "atacado" soy yo, somos precisamente nosotros, para ver si estamos listos, siempre ha sido así.

Continúa el próximo domingo.

