"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN / CATEDRAL SANTA FLORENTINA Todos podemos y estamos convocados a exteriorizan pequeños pero relevantes recuerdos y experiencias de nuestra iglesia de Campana. Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: - 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com También pueden entregarlo en la Secretaria Parroquial. Av. Intendente Varela 382 - Campana. De Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hs.y de 16:00 a 19:00 hs. 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA. 26 de Mayo de 2019 - Año I - Edición Nº 31 ORIGENES DEL HOGAR DE NIÑOS "NUESTRA SEÑORA DE LOURDES" La obra nace de la inquietud de un grupo de laicos y desde su comienzo con el impulso, orientación y apoyo del Párroco Mons. Luis A. Fabris y del Obispo de Zárate-Campana Mons. Alfredo M. Esposito Castro. En junio de 1980, Cáritas Parroquial de la Catedral Santa Florentina, de acuerdo con sus fines específicos, se plantea como meta la instalación en Campana de un Hogar de Niños, bajo el régimen de internado, con la protección de Nuestra Señora de Lourdes y se constituye una Sub-Comisión para llevar adelante y mantener el proyecto en el futuro. El Hogar tendría la finalidad de brindar protección y formación integral a niños de ambos sexos de 3 a 12 años, sin distinción de raza o religión, que carezcan de familiares, o que teniéndolos no estuvieran en condiciones de hacerse cargo de su salud, subsistencia y educación. Tres meses después se alquilaba una casa ubicada en 25 de mayo 917 de nuestra ciudad, donde en enero de 1981 se inaugura oficialmente el Hogar con una capacidad para 15 niños, con la bendición del Obispo de Zárate - Campana, Mons. Alfredo M. Espósito, En el comienzo se contó con el apoyo y orientación del Juzgado de Menores de San Nicolás, que entonces tenía jurisdicción en Campana. A mediados del mismo año se firmó el primer Convenio por 15 becas con la Dirección Provincial del Menor y la Familia de la Provincia de Buenos Aires, el cual ha sido sucesivamente renovado. El 26 de marzo de 1981, la Municipalidad de Campana por Ordenanza Nro 1557 donó un terreno de aproximadamente 2000 m2, ubicados en Corrientes 117, para erigir el edificio propio. Desde esa fecha su construcción se constituyó en una meta prioritaria de la Subcomisión de Caritas. Luego de varios años de trabajo y superar momentos difíciles para su concreción, se logró el traslado al nuevo Hogar de Niños en diciembre de 1986. Desde su inauguración el Hogar ha albergado alrededor de 300 menores, brindando protección integral a niños que se encuentren en situación de riesgo estando sus derechos vulnerados (maltrato, abuso sexual, violencia familiar, abandono, etc.) y que por carecer de familia o si la tienen ésta no se encuentra en condiciones de hacerse cargo de su salud, subsistencia, educación se requiera de su internación a criterio del Servicio Zonal o Juzgado interviniente. La guía que sustenta al Hogar es considerar a todo niño como una persona única e irrepetible, hijo de Dios según nuestra Fe cristiana y ciudadano sujeto de derechos. Damos gracias a los pioneros que abrazaron con tanto cariño y sacrificios tan noble misión y a los que han dado continuidad a esta obra sustentada principalmente por la Providencia del Señor y la bendición y guarda de Nuestra Señora de Lourdes.

Virgen de Lourdes protege y bendice a todos en este hogar.





Entrada al Hogar de Niños "Nuestra Señora de Lourdes"





Misa en Hogar de niños "Nuestra Señora de Lourdes" TEDEUM POR EL DIA DE LA PATRIA Este 25 de mayo, con presencia de autoridades civiles y militares, abanderados y público en general se celebró en la Catedral Santa Florentina el tradicional Tedeum de acción de gracias por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

Tedeum - Que Dios bendiga a todo el Pueblo Argentino



Semblanzas entre hermanos:

Origenes del Hogar de Niños "Nuestra Señora de Lourdes"

