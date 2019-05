Las Auriazules buscan su primera victoria del año; mientras las de Agronomía están en la pelea por ingresar al cuadrangular que definirá el segundo ascenso. Por la 16ª y antepenúltima fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino, Puerto Nuevo recibirá esta tarde a Comunicaciones en un partido que se jugará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. Comunicaciones llegará a Campana tras dar un gran golpe al derrotar 2-1 a SATSAID y mantener así la quinta posición en la tabla. Ese lugar lo clasificaría al cuadrangular por el segundo ascenso a la Primera A. En esa disputa, su único rival es Banfield, que derrotó 4 a 3 en un partido dramático a Lima F.C. y sigue a un punto de distancia. En síntesis: las del barrio de Agronomía saben que no pueden dar un paso en falso el domingo en Campana, porque pueden quedar afuera de todo. Por su parte, las campanenses buscarán su primera victoria en esta Zona Campeonato y su primer éxito del año. En sus 15 partidos anteriores en esta segunda fase de la temporada apenas han cosechado dos empates ante Deportivo Español. Por ello se ubican en el último puesto, ya sin posibilidades. Esta 16ª fecha se completará con los siguientes partidos: Deportivo Español vs. Real Pilar, Banfield vs. Gimnasia y SATSAID vs. Luján. En tanto, All Boys ya superó 4-3 a Lima FC en el partido adelantado de esta jornada. SIN TRANSPORTE Varias jugadoras del plantel, entre ellas sus dos máximas referentes, Nancy Ríos y Marisa González, hicieron público su malestar por la falta de transporte que padecieron el domingo pasado, día del partido ante Real Pilar. Manifestaron que las jugadoras tuvieron que viajar por su cuenta, separadas y con horarios insólitos: salieron de sus casas a las 10 de la mañana y muchas de ellas regresaron alrededor de las 22 horas.

LA JUVENIL MAIA VALLES (17 AÑOS) Y LUCILA MOLINAS, DOS DE LAS JUGADORAS DE PUERTO NUEVO.

#FútbolFemenino Las chicas de Puerto Nuevo reciben este domingo desde las 15.30 horas a Comunicaciones por la 16ta fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino de AFA, pic.twitter.com/QLIlPDhdcd — Pablo Scoccia (@chuecosco) 26 de mayo de 2019

