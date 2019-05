CCC: LOS SUB 17, SIN LIGA PROVINCIAL El equipo Sub 17 del Club Ciudad de Campana perdió 75-66 ante Náutico Zárate en las semifinales del Torneo Clasificatorio para la Liga Provincial de la categoría y de esa manera se quedó sin el boleto para disputar el certamen bonaerense. El conjunto dirigido por Martín Trovellesi tuvo como máximos anotadores a Emilio Polese (16 puntos), Máximo Fritzler (16) y Dante Díaz (11). Los dos clasificados de la Asociación de Zárate-Campana a la Liga Provincial Sub 17 son Náutico Zárate y Náutico San Pedro, que en la otra semifinal venció a Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz. El Tricolor cayó 98-90 frente al líder Sportivo Pilar, mientras el Celeste perdió 97-89 con Defensores Unidos. Mañana, el CCC visita a Atlético Pilar en un encuentro pendiente. Por la octava fecha del Nivel A del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), los dos equipos de nuestra ciudad sufrieron sendas derrotas como locales el viernes por la noche. Ciudad de Campana cayó 98-90 frente al líder Sportivo Pilar en un encuentro en el que siempre corrió de atrás al Rojo, pero que se le empezó a escapar en el tercer cuarto (29-15 para la visita). En el último período, los dirigidos por Sebastián Silva intentaron la remontada, pero la expulsión de Alejo Fioreto terminó complicando esa posibilidad cuando todavía parecía que podía haber partido. Thomas Lynn (26 puntos) y Juan Pablo Cáceres (25) fueron los mejores de Sportivo Pilar, que llegó al gimnasio de la calle Chiclana 209 sin invicto, dado que el miércoles había perdido 98-73 frente a Presidente Derqui en un encuentro pendiente de la primera fecha. Por el lado de Ciudad, el máximo anotador volvió a ser Rubén Runke, con 26 puntos, mientras que Francisco Santini y el juvenil Joaquín Aguilar sumaron 18 y 16 respectivamente. Por su parte, el Campana Boat Club arrancó mejor su duelo ante Defensores Unidos: con 10 puntos de Guido Cadelli se llevó 18-16 el primer parcial. Pero empezó a crecer Carlos Garín Palacios en la visita, que además sumó triples de Guido Tedesco y Nicolás Ferreyra para dar vuelta el marcador en el segundo período. Y en el tercero, CADU mostró alta efectividad desde 6,75 (convirtió cinco triples en ese pasaje) y tomó definitivamente las riendas del juego y una importante ventaja para el último cuarto (75-56). En esos diez minutos finales, el CBC mejoró en ofensiva con mayor injerencia de Marcos Jelavich y las buenas producciones de Cadelli y Bruno Santini, pero no le alcanzó para discutirle la victoria a un Defensores que lo cerró desde la línea con los libres de Garín Palacios y Tedesco, quienes terminaron con 33 y 24 puntos respectivamente. En tanto, en el equipo dirigido por Gustavo Godoy, el máximo anotador fue Guido Cadelli, con 32 puntos, mientras que Bruno Santini aportó 21 unidades desde el banco. Esta octava fecha del Torneo Oficial de la ABZC se jugó íntegramente el viernes por la noche y además de estos dos encuentros disputados en nuestra ciudad, también se dieron los siguientes resultados: Presidente Derqui 90-73 Honor y Patria de Capilla del Señor; Atlético Pilar 69-57 Central Buenos Aires; y Independiente de Zárate 65-83 Sportivo Escobar. Así, Sportivo Pilar (7-1) continúa como único líder con 15 unidades en una tabla que muestra el ascenso vertiginoso de Presidente Derqui, que con el plantel que jugó el último Torneo Federal ganó sus primeros cinco compromisos y ya suma 10 puntos. También Sportivo Escobar se consolida como candidato a fuerza de victorias y reforzado con Leandro Furlán y Pedro Amoroso, incorporaciones que realizó para la próxima temporada del Torneo Federal. La actividad de este certamen continuará mañana lunes por la noche, cuando desde las 21 horas, Atlético Pilar reciba a Ciudad de Campana en un partido pendiente de la quinta fecha de este Torneo Oficial. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (90): Facundo Romani (12), Francisco Santini (18), Matías Nieto (0), Alejo Fioreto (2) y Rubén Runke (26) (FI) Agustín Hernández (6), Santiago Fernández (4), Joaquín Aguilar (16), Eliseo Iglesias (0) y Joaquín Cazurro (6). DT: Sebastián Silva. SPORTIVO PILAR (98): Thomas Lynn (26), Lautaro Expósito (17), Leandro Hasenhauer (10), Juan Pablo Cáceres (25) y Alejandro Mena (10) (FI) Nicolás Oscariz (2), Franco Petruzzi (6), Álvaro Mendoza (0), Joaquín Rodríguez (2) y Guido Galvagno (0). DT: Marcelo Asturiano. PARCIALES: 23-27 / 18-20 (41-47) / 15-29 (56-76) / 34-22 (90-98) JUECES: Joaquín Albertinsky y Daniel Kohan. GIMNASIO: Ciudad de Campana. SÍNTESIS DEL PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (89): Agustín Giordanelli (4), Guido Cadelli (32), Marcos Jelavich (17), Leandro Fink (2) y Gustavo Marafioti (6) (FI) Bruno Santini (21), Santiago Michelotti (5) y Francisco Irisarri (2). DT: Gustavo Godoy. DEFENSORES UNIDOS (97): Carlos Garín Palacios (33), Juan Cuenca (6), Guido Tedesco (24), Emiliano Cimenti (7) y Bruno Girardi (14) (FI) Nicolás Ferreyra (8), Nahuel Arana (5) y Lautaro Burgueño (0). DT: Juan Negro. PARCIALES: 18-16 / 20-29 (38-45) / 18-30 (56-75) / 33-22 (89-97) JUECES: Luis Ranzini y A. Bentancourt. GIMNASIO: Campana Boat Club.



GUIDO CADELLI TUVO UNA GRAN NOCHE, PERO NO LE ALCANZÓ AL CBC. #Básquet Derrotas como locales de Ciudad de Campana y Campana Boat Club por la octava fecha del Nivel A del Torneo Oficial de la ABZC. El Tricolor cayó 98-90 ante Sportivo Pilar, mientras el CBC perdió 97-89 con Defensores Unidos. pic.twitter.com/J3PVlLgysN — Pablo Scoccia (@chuecosco) 26 de mayo de 2019

Básquet:

Derrotas como locales de Ciudad y Boat Club por el Oficial de la ABZC

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: