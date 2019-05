Por la sexta fecha cayó como visitante ante SAGLZ y este domingo recibe a Ducilo "B". La Primera Caballeros de Hóckey sobre Césped del Campana Boat Club continúa con su competencia en la Zona 2 de la Primera B del Torneo Metropolitano que organiza la AHBA. El pasado fin de semana cayó como visitante frente a Sociedad Alemana de Gimnasia de Lomas de Zamora (SAGLZ) y este domingo estará recibiendo a Ducilo "B". Tras haber quedado libres en la quinta fecha, los Celestes enfrentaron por la sexta jornada a SAGLZ con un saldo negativo: perdieron 10-0 en un encuentro en el que anotaron Pedro Álvarez (5), Esteban Olivares (2), Juan Cruz Destito, Nicolás Fornela y Leonardo Bullon. El CBC, dirigido por Martín Vila, formó con Facundo López; Mauro Martínez, Raúl Alejandro Luis, Julián Torres Quevedo y Alcides Godoy; Milton Orellana, Mariano Mercuri y Emiliano Verchan; Martín Eckstein, Ignacio Poggi y Daniel Contreras. Completaron el plantel: Diego Errecalde, José Sánchez, Franco Ceol, Elías Montero Pineda, David Sabalza, Emiliano Dittieri y Alejo Maggi. Esta fue la quinta caída en cinco presentaciones de la Primera Caballeros del CBC, que hasta el momento no ha convertido goles y ha recibido 41 en su valla. Los demás resultados de la sexta fecha fueron: E.F.I. Lobos 4-6 Buenos Aires Christian School; San Fernando ´´B´´ 0-1 Santa Bárbara ´´B´´; Luján Rugby Club 0-1 MDQ Mar Del Plata; y Racing Club 1-7 S.I.T.A.S. En los encuentros de divisiones menores, el Boat Club cayó 16-0 en Sexta División y 3-1 en Intermedia (gol de Franco Ceol). La séptima fecha se disputará hoy domingo y tendrá al CBC recibiendo a Ducilo "B". Además jugarán: SITAS vs. Luján RC; MDQ Mar Del Plata vs. San Fernando "B", Santa Bárbara "B" vs. E.F.I. Lobos, y Buenos Aires Christian School vs. SAGLZ. Libre: Racing Club.

IGNACIO “COLO" POGGI, CAPITÁN DE LA PRIMERA CABALLEROS DEL CBC (FOTO: CUENTOS ASOMBROSIOS).



Hóckey sobre Césped:

La Primera Caballeros del CBC sigue con la competencia en la Primera B

