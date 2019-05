Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 26/may/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 26/may/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

TIGRE FINALISTA Después de la victoria 5-0 conseguida como local, Tigre cumplió con el trámite ante Atlético Tucumán (le ganó anoche 1-0 como visitante), se clasificó finalista de la Copa de la Superliga y mantiene viva su ilusión de jugar la Copa Libertadores 2020 después que CONMEBOL diera marcha atrás con el comunicado en el que informó que solamente los equipos de las máximas categorías de las diferentes asociaciones podían disputar certámenes continentales. BOCA O ARGENTINOS El rival de Tigre en la final de la Copa de la Superliga se definirá hoy en La Bombonera, donde Boca Juniors recibirá desde las 18.45 horas a Argentinos Juniors. En el partido de ida, jugado en La Paternal, igualaron 0-0. SUB 20: DEBUT TRIUNFAL Un penal vía VAR destrabó el debut de Argentina en el Mundial Sub 20 que se está disputando en Polonia. Ezequiel Barco anotó desde los doce pasos el 2-1 a los 18 minutos del ST y así encaminó lo que finalmente sería goleada 5-2 frente a Sudáfrica. Fausto Vera había abierto el marcador en el inicio del juego, pero los sudafricanos llegaron al empate y complicaron al combinado nacional en esa primera parte. En el complemento todo cambió con el penal. Luego, llegaron otro gol de Barco y tantos de Julián Álvarez y Adolfo Gaich para sentenciar el partido. En el otro encuentro de la primera fecha del Grupo F, Portugal le ganó 1-0 a Corea del Sur. Los lusitanos serán los próximos rivales de Argentina, el martes 28 desde las 13.00. LAS CHICAS, A FRANCIA Con una victoria 3-1 sobre Uruguay en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis, la Selección Argentina Femenina se despidió de nuestro país antes de viajar rumbo a Francia, donde volverá a participar de un Mundial después de 12 años. Los goles albicelestes en este encuentro los marcaron Florencia Bonsegundo, Soledad Jaimes y Belén Potassa. El debut en la Copa del Mundo será el 10 de junio frente a Japón. Luego, las argentinas se medirán con Inglaterra (el 14) y Escocia (el 19). SARMIENTO, A LA REVANCHA Tras perder el ascenso directo a manos de Arsenal de Sarandí, Sarmiento de Junín accedió a la final del Reducido por el segundo ascenso a la Superliga tras vencer ayer 2-0 como local a Independiente Rivadavia de Mendoza. Su rival saldrá del duelo que hoy sostendrán Almagro (1) vs Central Córdoba de Santiago del Estero (2) desde las 15.10 horas. GANÓ TELMO En el arranque del Reducido de la Primera B Metropolitana, San Telmo venció 1-0 como visitante a Colegiales y quedó a un paso de la final. La otra semifinal, entre Acassuso y All Boys, comenzará el martes por la noche. PRIMERA C Hoy comienza el Reducido por el tercer ascenso a la Primera B Metropolitana. Juegan: Dock Sud vs Berazategui, Excursionistas vs Luján, Laferrere vs Deportivo Merlo y Midland vs Villa San Carlos. Esta fase es a partido único y en caso de empate avanzarán los locales (mejor ubicados en el campeonato). PRIMERA D En los partidos de ida de las semifinales del Reducido de la Primera D, Liniers venció 2-0 como visitante a Centro Español, mientras que Argentino de Rosario igualó sin goles como local frente a Real Pilar.

