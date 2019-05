Rincón Tuerca

P U B L I C





TURISMO CARRETERA: La máxima llega al autódromo de Rafaela para esta carrera especial con los dos millones para el ganador realizando la este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa AC TC Media. QUINTO: La categoría Prokar viene de hacer otra carrera del campeonato donde en la Clase Juniors el campanense Ignacio Lopez terminó quinto en la final sumando puntos para el campeonato que lidera con la motorización y atención total del karting por parte de su padre Marcelo. ENTUSIASMO: De visita en el autódromo de Colon viendo la categoría 850 cc se los vio a Gastón y su padre Angel siguiendo con entusiasmo y dejando la sensación que en un futuro un Gasperini puede llegar a correr en esta propuesta automovilística con un costo no demasiado costoso. TIEMPO: Si bien se está recuperando de la forma indicada Juan Pablo Galliano sabe que la recuperación de su operación demandara algún tiempo mas para volver a la alta competencia donde viene corriendo en el TC Bonaerense con la cupecita en la Clase "A". ACEPTAR: La realidad de la dinastía Galliano marca que su hermano Juan podría estar corriendo el auto de "Juampi" pero el barbado muchacho no aceptó aún tal ofrecimiento que esta avalado por sus padres Marcelo y Laura. Mirá vos!! TERMINAR: Damian Toledo viene de correr en la Clase TV 1600 donde con su Fiat terminó cuarto sumando puntos para el presente campeonato donde está entre los primeros con la atención del auto de su equipo con los consejos del Topo Gonzalez y el chasis a cargo de la sorda. CENA: Ahora el propio Toledo aseguró que se viene otra cena para compartir con los suyos y recaudar dinero para solventar los gastos de cada carrera. INAUGURAR: Finalmente se inauguró días atrás la llegada de las picadas al autódromo de San Nicolás donde fue muy interesante el caudal de público que los acompañó en este debut para esta especialidad del mundo tuerca. ESTAR: Allí estuvo presente entre otros el piloto local Fernando Moreno que en la Clase 6 se alzó con el triunfo con su Fiat que preparan en su taller con Pedro Crabal en la atención del auto. FECHA: Los organizadores de esta propuesta en el autódromo nicoleño ya confirmaron la próxima fecha a desarrollarse el 31 de junio durante el día arrancando desde las 10 hs. PROCEDER: En el equipo cuesta entender el proceder del piloto de karting en zona de boxes donde sorprendió a todos retirándose el sábado por la parte el día de carrera. Aún nadie sabe que pasó porque no dio explicación alguna. FORMULA UNO: La categoría mas importante del mundo desarrolla este fin de semana otra carrera del campeonato con el Gran Premio de Mónaco. Televisa Fox Sport. CANAPA: Cuentan que por primera vez dio una nota para la televisión Walter que desde hace años trabaja en el armado de autos en la categoría Alma mas específicamente en el TC 1100 de Fernandez y en Clase Dos de Gonzalo Di Nardo en su momento. En el ambiente es conocido como Canapa el hombre de pelo largo. Qué tal! LLEGAR: A propósito de Canapa viene de trabajar en el auto del TC 1100 de Alma que condujo Gastón Fernandez que llegó en el puesto sexto para la alegría de mamá María en el autódromo de La Plata. ESQUINA: En el equipo del joven Gastón Fernandez ya dejaron en claro que la próxima en Capital Federal con pilotos invitados su padre Guillermo ocupará esa butaca en el TC 1100 continuando con el mismo esquema de la primera desarrollada con invitados. CICLOMOTORES: la categoría visita el escenario de San Andrés de Giles para realizar otra carrera de su campeonato para todas las clases donde arrancan desde las 10 hs. ENCUENTRO: El venidero 23 de junio se desarrollará un encuentro multimarca organizado por el Club Amigos del Ford Campana en Ruta 6 km 192 en el predio ubicado en la entrada al camino de Ceña a beneficio de Victoria Gonzalez que necesita de nuestra ayuda. Dicho evento será desde las 10 hs. LIDERAR: Emilio Gobetto está atravesando un buen momento deportivo en la Clase GTB del regional con su Chevy donde viene de correr en La Plata con un octavo puesto con la motorización de Guillen donde sigue liderando el campeonato en la clase Ligth. AVANZADO: Gastón Brown tiene muy avanzado los trabajos en la Clase Tres de Alma y con el Fiat Uno esperan llegar a la carrera del autódromo capitalino donde el limeño desea retomar a la alta competencia. TC PISTA: La categoría telonera del Turismo Carretera llega al autódromo de Rafaela para este fin de semana desarrollar otra carrera del campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa AC TC Media. TRASLADAR: Mas arriba hicimos mención de Gastón Gasperini al autódromo de Colón y ahora de cara a ser parte de la categoría 850 cc ya se trasladó el Fiat 600 al taller de Victor Gonzalez para trabajar en el mismo donde se piensa sumarse a esta categoría. LLEGAR: Luego de su paso por el autódromo de Colón el campanense Juan Carlos Muñoz llegó en la final de la Clase 850 cc en el puesto séptimo con la atención total del auto a cargo de Diego Fangio. EXPERIENCIA: En cuanto a Gonzalo Conti también fue parte de esta competencia donde arribó décimo cuarto donde el robusto piloto viene realizando experiencia en esta categoría con el auto que atienden en su taller con el asesoramiento de Diego Fangio. CATEGORIA COPA RF: Esta especialidad del karting vuelve a la actividad este fin de semana en el kartódromo de Ciudad Evita para encarar otra carrera del campeonato. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. ROTURA: No fue el mejor fin de semana para el campanense Gastón Fernandez en los chasis del Regional donde la rotura del motor lo relegó al puesto vigésimo con la motorización de Leo Scocozza. ALEGRIA: Aunque no todo estuvo tan mal para los Fernandez porque en la carrera de invitados su papá Rubén no solo dio todas las vueltas sino que además llegó décimo primero con el total de vueltas para la alegría del ex piloto de la categoría. ACOMPAÑAR: El piloto viene liderando el campeonato en su clase de karting y teniendo un buen momento a pesar que su padre un gran colaborador desde sus comienzos por cuestiones personales no está en estos momentos acompañándolo en las carreras aunque esperan que se sume a corto plazo. ELABORAR: El zarateño Fernando Benitez viene de correr en los chasis del Regional donde el joven piloto finalizó en el puesto décimo con el auto que elaboran en el taller de los hermanos Donamari. PERMITIR: Como compañero desde su condición de invitado de Benitez el actual kartista Emiliano Falivene pudo girar y probar pero la rotura del motor no le permitió correr su final. INGRESO: Silvestre Gallo fue parte de la carrera de la Clase 850 cc donde el campanense pudo realizar su propuesta con el auto que atiende Diego Fangio y que por muy poco no ingresó en la final por no superar el repechaje. OBTENER: Ella junto a su madre están abocadas a realizar trabajos con porcelanas de alto nivel para quienes deseen adquirir sus productos, es que Ludmila desea obtener los presupuestos para continuar en la alta competencia en karting en la categoría Kart Plus. ABOCAR: En nota televisiva el piloto de motocross Juan Belaustegui dejó entrever que su continuidad desde esa condición va llegando a su fin y se está abocando a realizar algunas travesías en el mundo de las bicicletas. EXCURSION: Dentro de este contexto de hacer travesías en bicicletas el ex campeón de Alma Jorge Clerici viene de desarrollar su última excursión por el norte argentino transitando la provincia de La Rioja. Donde también el barbado personaje está abocado a estas cuestiones. FINALIZAR: El zarateño Juan Fontanot pudo arrancar la temporada en los chasis del regional en el autódromo de La Plata con la motorización de Juanjo Tártara donde finalizó en el puesto décimo séptimo. CONFIRMADO: Los dirigentes que rigen los destinos del campeonato de Motocross confirmaron que este 2 de junio estarán desarrollando otra carrera del campeonato para todas sus clases en el circuito Al Limite de Zárate. VICTORIA: Nicolás Laccette viene de poner su primera victoria en el autódromo de La Plata en la Clase GTB del TV Regional con su Falcon con la motorización de Guillen que lo pone como el lider del campeonato. IDEA: Siguiendo con Nicolás hay una idea de cambiar de categoría en algún momento donde se piensa en un 4000 Argentino para llegar a TV Pista Mouras con el Falcon que está guardó en el galpón. PAPÁ: Prosiguiendo con la dinastía Laccette papá Darío Hernan también participó con el Falcon de Guillen en la Clase GTA del Regional donde terminó en el puesto cuarto en la final. ENCONTRAR: El super TC 2000 viene de correr en San Juan donde participó Matías Milla con el Renault y clasificó décimo para el final de la carrera lo encontró tercero haciendo podio. ROTAX: La categoría visita el kartódromo de Zárate este fin de semana para llevar adelante otra carrera del presente campeonato. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. REGRESO: El regreso de Ariel Fontanot en la clase GTA del Regional con su Ford lo encontró en la final en La Plata en el séptimo lugar con la motorización de Juanjo Tártara donde el gato demostró que no se olvidó de nada. INTERESANTE: Fue un fin de semana interesante para Leandro Cracco en la Clase Dos de Alma donde finalizó octavo que le permite seguir arriba en el campeonato con la motorización de Carranza y el chasis a cargo de Novoa. OCTAVO: El Turismo 4000 Argentino viene de correr en La Plata donde Juan Carlos Bava con el Ford que atiende el equipo de Caggiano y la motorización de Guillen quedó en el octavo lugar de la final. TC 2000: La categoría visita el autódromo de Concepción del Uruguay este fin de semana por otra carrera del campeonato con su limitado parque de autos. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a traves de su programa Carburando.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: