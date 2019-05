Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 26/may/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 26/may/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

TC: POLE DE AGUIRRE En la sexta fecha de la temporada, en el autódromo de Rafaela, Valentín Aguirre (Dodge) consiguió una nueva pole position en el Turismo Carretera, por delante de José Manuel Urcera (Chevrolet) y Agustín Canapino (Chevrolet). Completaron los mejores cinco del clasificador los Torino de Emiliano Spataro y Facundo Ardduso. Más atrás se ubicaron Juan Martín Trucco (Dodge), Jonatan Castellano (Dodge), Mauricio Lambiris (Ford), Leonel Pernía (Torino) y Juan Bautista De Benedictis (Ford). La acción del Turismo Carretera en Rafaela continuará hoy desde las 9.00, cuando se ponga en marcha la primera de las tres series. Mientras que la Final, denominada "la carrera de los 2 millones" (premio para el ganador) largará a las 13.20 horas. TRIUNFAZO DE JAGUARES Los Jaguares vencieron ayer por 23-15 a Waratahs de Australia como visitantes en por la 15ª fecha del Super Rugby. De esta manera, la franquicia argentina logró su segunda victoria consecutiva en Oceanía, llegó a los 36 puntos y se trepó a los más alto de la Conferencia Sudafricana, aprovechando la derrota de Bulls (32). Además, quedó en el tercer lugar de la tabla general, por lo que está muy cerca de asegurar un lugar en los playoffs. En Sydney ante Waratahs, los puntos del equipo dirigido por Gonzalo Quesada llegaron por intermedio de Ramiro Moyano (dos tries), Domingo Miotti (dos conversiones y un penal) y Joaquín Díaz Bonilla (dos penales). PUMAS, PRIMERA LISTA El head coach de Seleccionado Argentino de Rugby, Mario Ledesma, brindó una lista de 46 jugadores convocados de cara al Rugby Championship (comienza el 20 de julio) y la Copa del Mundo en Japón (el debut será el 21 de septiembre). La nómina está compuesta por mayoría de jugadores de Jaguares e incluye a cinco jugadores "europeos": los pilares Juan Figallo y Ramiro Herrera; el octavo Facundo Isa; y los aperturas Nicolás Sánchez y Benjamín Urdapilleta. En ese sentido sobresalen las ausencias de los wings Juan Imhoff y Santiago Cordero. ARRANCA ROLAND GARROS Este domingo se pone en marcha el segundo Grand Slam del año y tendrá un momento muy importante: el regreso de Roger Federer al polvo de ladrillo parisino. Después de tres años de ausencia en Roland Garros, el suizo vuelve al torneo y en primera ronda se medirá hoy con el italiano Lorenzo Sonego. Entre los argentinos, el primero en salir a la cancha será Diego Schwartzman (17º preclasificado), quien hoy enfrentará al húngaro Marton Fucsovics en el tercer turno de la cancha 14 del complejo ubicado en el Bois de Boulogne. Más tarde, en el último turno de la cancha 6, el correntino Leonardo Mayer se medirá frente al checho Jiri Vesely en busca también de la segunda ronda. BÁSQUET: FALTA UNO A las llaves de Cuartos de Final de la Liga Nacional de Básquet le falta un equipo: Comunicaciones de Mercedes (Corrientes) y Libertad de Sunchales definían anoche en quinto partido el rival de Ferro Carril Oeste, que superó 3-1 a Quimsa de Santiago del Estero. Las series ya confirmadas son: San Lorenzo (3-0 a Hispano Americano de Río Gallegos) vs Boca Juniors (3-2 a Estudiantes de Concordia); Instituto de Córdoba (3-0 a Bahía Basket) vs Regatas de Corrientes (3-1 a San Martín de Corrientes); y La Unión de Formosa (3-1 a Gimnasia de Comodoro Rivadavia) vs Olímpico de La Banda (3-2 a Obras Sanitarias). En tanto, en el duelo por la permanencia, el histórico Atenas de Córdoba supera 2-0 a Quilmes de Mar del Plata, que anoche era local en el tercer juego de la serie.

