La masturbación es una práctica sexual íntima, sobre la que el ser humano ha puesto siempre la lupa y que, al día de hoy, continúa generando controversias. Y fueron justamente, esas mismas controversias las que hicieron que tenga su propio mes para celebrarla. Conozcamos un poquito la historia que motiva este reconocimiento. En una conferencia de las Naciones Unidas por el día Mundial de la lucha contra el SIDA (que se celebra los 1º de diciembre), la pediatra y endocrinóloga Joycelyn Elders, Ministra de Salud de EEUU en el año 1993 (Uno de los cargos más elevados que se pueden tener en dicho Sistema de salud), y fuerte defensora de la Educación Sexual, para evitar, entre otras cosas, los embarazos adolescentes; dijo, cuando un periodista le preguntó sobre la masturbación, que: "La masturbación es parte de la sexualidad humana y que, tal vez, debería ser enseñada en los colegios". Esto despertó el enojo del entonces Presidente Bill Clinton, quien le pidió la inmediata renuncia ya que esas ideas no eran compartidas por él y no creía beneficioso que siguiera en su cargo. Esta situación generó mucha polémica en la sociedad y motivó a una empresa dedicada a la venta de juguetes sexuales a poner un "Día Nacional de la Masturbación" en el mes de mayo, como manera de solidarizarse con esta médica que fue obligada a dejar su cargo. Pero debido a la adhesión que tuvo, especialmente en el ámbito de la investigación, concientización, divulgación y desmitificación de esta práctica; pronto se transformó en "Mes Internacional de la Masturbación". Ahora bien, hablemos de la masturbación puntualmente. Ha generado mitos y tabúes de los más variados e insólitos para quién osara practicarla: Pelos en las manos, demencia, etc. Y siempre fue culturalmente más aceptada para el hombre que para la mujer. Como si un cuerpo tuviera más necesidad que el otro de sentir placer… Pero lejos de estas falacias, la masturbación es muy beneficiosa para todos los cuerpos. Nombraremos aquí, algunos de los beneficios más relevantes: - El autoconocimiento. La persona al masturbarse se descubre, aprende qué cosas le gustan y qué cosas no, le permite empoderarse de su cuerpo para poder tener relaciones sexuales con su pareja verdaderamente placenteras. - Se liberan hormonas que generan el alivio de diferentes dolores, como los menstruales o ginecológicos. Favorece la lubricación y reduce la sequedad del tejido vaginal en mujeres en la menopausia. Y fortalece el suelo pélvico, lo que previene el prolapso y genera orgasmos más intensos. - Favorece el sistema Inmune y puede ayudar a prevenir algunas infecciones. - Mejora el sueño, en especial en hombres (generados por el orgasmo). - Genera sensación de bienestar y disminuye los niveles de estrés, por liberación de sustancias como la dopamina. - Mejora las relaciones de pareja, no sólo porque me permite conocerme a mí mismo, sino también, porque puede ser una práctica compartida. - El autoconocimiento permite evitar situaciones como la eyaculación precoz y el practicarlo asiduamente ayuda en especial a las mujeres que tienen dificultades para llegar al orgasmo. - Estimula las fantasías, condición necesaria para mantener el Deseo activo, lo que permite tener relaciones sexuales saludables y placenteras Con todo esto, sólo me resta invitarlos e invitarlas a dejar de lado los tabúes y animarse a realizar esta práctica íntima, tan beneficiosa para la salud de nuestra mente y nuestro cuerpo, en mayo y en todo el resto de los meses del año. Dra. Romina Barraza. Especialista en Sexología Clínica NOTISerenare: Güemes 705/ Tel 421995 cmr.drapp.com.ar

Masturbación; ¿Ángel o demonio? Una práctica con mes propio

Por Dra. Romina Barraza

