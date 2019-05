La Auténtica Defensa. Edición del martes, 28/may/2019 Tras casi dos meses, cerró la paritaria municipal







El acuerdo es por los primeros seis meses del año paritario. El aumentó al básico acordado es cercano al 18 por ciento, más las cifras no remunerativas decretadas por el intendente. El Gobierno y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC) lograron sellar la paritaria correspondiente al primer semestre, un acuerdo que redondea una suba aproximada del 18 por ciento más el pago en cuotas de un extra no remunerativo. La paritaria había iniciado a comienzos de abril y se extendió por más de 45 días, en donde hubo avances y retrocesos y estuvo abierta la posibilidad de que el gremio desplegara medidas de fuerza ante la falta de entendimiento. Sin embargo, las partes fueron adaptando sus pretensiones y finalmente este jueves se pactó el aumento correspondiente al período marzo-agosto. Según trascendió, el aumento se cobrará en cuotas: 5% en abril (ya abonada por decreto), 3% con los sueldos de mayo, 2% con los de julio y 6,5% con las remuneraciones de agosto. Estos aumentos impactarán en el básico y, por lo tanto, alcanzarán a los jubilados. En tanto, formaron parte de la negociación las cifras no remunerativas otorgadas por el gobierno del intendente Abella y que varían según la escala municipal de cada empleado: a menos ingresos, mayor en su monto. La semana pasada el gremio había puesto a consideración de las bases el estado de la discusión paritaria y el último ofrecimiento del Municipio, que fue aprobado por la mayoría de los afiliados. El secretario general, Carlos Barrichi, comentó en declaraciones a La Auténtica Defensa que la discusión salarial "no fue fácil" si se tiene en cuenta que requirió "11 reuniones y más de 45 días de arduas negociaciones", pero celebró el arribo "a un buen entendimiento sin necesidad de hacer medidas de fuerzas". En septiembre los paritarios del Departamento Ejecutivo y del STMC deberán reiniciar las conversaciones para el segundo tramo de negociación salarial.

Contentos, los paritarios del Ejecutivo y del Sindicato se muestran sonrientes tras el acuerdo pactado.



Tras casi dos meses, cerró la paritaria municipal

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: