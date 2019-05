La Auténtica Defensa. Edición del martes, 28/may/2019 Múltiple choque en avenida Mitre







Fue el domingo por la madrugada entre las calles Paso y Almirante Brown, en sentido a la Plaza Eduardo Costa, cuando un VW Sirocco embistió de atrás a un VW Vento, quienes a su vez impactaron con otros autos estacionados en el lugar y un utilitario que salía de un garage. Por causas que se tratan de establecer, a horas de la madrugada del domingo pasado, al rededor de las 3:45 hs., un Volkswagen Sirocco patente LNX775 embistió de atrás a un Volkswagen Vento patente MVC382, generando una seguidilla de impactos secundarios en autos estacionados y también chocando a una camioneta utilitaria que se disponía a salir de un garage y que terminó sobre el parterre central con daños en su parte trasera. El Sirocco estaba conducido por Leandro García Grau de 23 años de edad, mientras que en el Vento, que conducía Nicolás Acciardi, viajaban Victoria Frentini y María Maresco, sufriendo ambas lesiones y debiendo ser trasladadas al Hospital San José para su atención por personal del SAME. Al lugar acudió raudamente personal policial aletados por un llamado al 911, quienes fueron los primeros en llegar y proceder a implementar el operativo de seguridad y ordenamiento vehícular, además de tomar nota de los actores y vehículos involucrados en el hecho. Tomó intervención el Instructor en turno de la UFI Nro. 2 Dr. Milton González Balseiros, caratulando la causa como "Lesiones Culposas", procediendo a incautar ambos rodados Volkswagen involucrados.

Un utilitario salía del garage e intentó esquivar el impacto subiendo al parterre, pero no lo logró.





Ambos Volkswagen, el Sirocco y el Vento, fueron los principales protagonistas del accidente. Dos jóvenes fueron hospitalizadas.

#Dato Choque de 6 Vehículos en Av. Mitre y Paso 3,45hs Un VW Scirocco bajaba por Mitre y choca a un VW Vento, el cual choca a una Berlingo estacionada tirándola hasta el parterre, a su vez el Scirocco choca a una Fiat Strada y El Vento choca a un Gol estacionado, éste a un Fiesta pic.twitter.com/0ysJBDqBky — Daniel Trila (@dantrila) 26 de mayo de 2019 #Dato VIDEO [hilo] las camaras de CIMOPU #Campana registraron el choque en Av. Mitre y Paso del domingo a las 3:45hs, que involucró a 6 Vehículos, dos mujeres trasladadas al hospital por ?? SAME. ??CP zona 4 y Policía Científica.

+ #Fotos de #LaAuténticaDefensa pic.twitter.com/UdvACNKFtc — Daniel Trila (@dantrila) 28 de mayo de 2019

