Lucas Bovaglio será el nuevo DT de Villa Dálmine







Firmará mañana su contrato y ya el jueves estará al frente del plantel que ayer retornó a los entrenamientos. Después de la primera tanda de entrevistas en Mitre y Puccini, Lucas Bovaglio quedó mejor posicionado que Martín Astudillo y Juan Carlos Menseguez para convertirse en el nuevo entrenador de Villa Dálmine. Era el apuntado. Y el sábado, en una segunda reunión entre las partes que se realizó en Rosario, terminó de definirse esta historia y se acordó que mañana miércoles, Bovaglio retorne a Campana nuevamente, pero esta vez para firmar contrato por un año y convertirse en el nuevo DT Violeta. Así, el jueves, Bovaglio (40 años) ya estará al frente del plantel que ayer retornó a los entrenamientos bajo las órdenes del preparador físico José "Pepi" Soto (ver aparte) y comenzará a conocer a los jugadores con contrato vigente con la institución para empezar a delinear el futuro equipo de Villa Dálmine. En su cuerpo técnico también estarán su ayudante Fernando Clementz y el preparador físico Gabriel Yomaha. En cambio, todavía no está definido quién será el entrenador de arqueros, dado que Ezequiel Medrán, quien trabajó anteriormente con Bovaglio, se largó como DT en Central Norte de Salta. Ayer, en diálogo con FM Radio City Campana, Bovaglio explicó que la primera tarea será "ardua": rearmar el plantel. En ese sentido resaltó que, dado el acotado presupuesto del Violeta, deberá "agudizar el ingenio, hacer un buen scouting y mirar otras categorías" y que su apuesta principal será hacia los jóvenes, tanto a los que ya están en Villa Dálmine como también hacia futbolistas que quizás no tengan espacio en otros equipos. Igualmente, explicó que para poder desarrollar de la mejor manera ese rearmado "estaría bueno que ya se sepa el formato del próximo campeonato de la Primera B Nacional, porque es un condicionante muy importante". En especial lo relacionado a los descensos: algunas versiones indican que serán dos y otras mencionan que podría haber hasta ocho. En cuanto a su idea futbolística, Bovaglio aseguró que sentirá "satisfacción" si el equipo "lo representa como entrenador". Y en esa línea, en diálogo con Ricardo Stecconi, detalló que le gustan "los equipos que intentan jugar, que no abusan del pelotazo y que tratan de salir limpio desde el fondo"; también que le gusta que los marcadores laterales pasen al ataque y contar con extremos "que hagan ancho el campo de juego". A su vez remarcó que espera que su conjunto "tenga intensidad, sea protagonista y pueda tener el control de los partidos", aunque reconoció: "a veces se puede y en otras el rival te supera". Como jugador, la carrera de Bovaglio estuvo estrechamente ligada a Atlético Rafaela, donde debutó y disputó cerca de 300 partidos como profesional entre la Primera B Nacional y la Primera División. Incluso, fue capitán en los dos ascensos de La Crema. Pero también tuvo un paso por Los Andes en Primera División, otro de cuatro años por el fútbol venezolano (Maracaibo y Deportivo Táchira) y, finalmente, concluyó su carrera en Talleres de Córdoba, donde fue parte del regreso de La T a la Primera B Nacional. "Ni bien dejé de jugar como futbolista profesional, me sumé al cuerpo técnico de Jorge Burruchaga en Atlético Rafaela. Y cuando Talleres de Córdoba ascendió a Primera, me llamaron para la Reserva para armar el equipo y tuvimos la suerte de coronarnos campeones. Fue la primera vez que un club indirectamente afiliado a AFA se consagra en Tercera División. Después de eso me llaman de Atlético Rafaela para asumir al frente del plantel profesional", contó Bovaglio sobre sus inicios como entrenador. Su campaña en La Crema (recientemente descendido de la Superliga) fue muy buena hasta la fecha 15, que tenía a Rafaela peleando el ascenso directo después de 8 victorias, 4 empates y 2 derrotas (era el único líder hasta ese momento). Sin embargo, se desmoronó en los seis partidos siguientes (cuatro empates y dos derrotas) y Bovaglio terminó dejando su cargo. "Estuvimos cuatro meses punteros del campeonato, nos empezamos a caer sobre el final y la dirigencia decidió que no sigamos cuando faltaban solamente tres fechas, estando en la cuarta posición", recordó. En cuanto al campeonato de la Primera B Nacional que se viene, el flamante entrenador Violeta aseguró que "la categoría es muy competitiva" y que en la temporada 2019/20 habrá "equipos muy poderosos" como Tigre, Belgrano de Córdoba y San Martín de Tucumán. Entre esos grandes nombres intentará volver a ser protagonista Villa Dálmine, ahora con Lucas Bovaglio como DT.

BOVAGLIO FUE DT DE ATLÉTICO RAFAELA EN LA CAMPAÑA 2017/18. ANTERIORMENTE FUE CAMPEÓN CON LA RESERVA DE TALLERES DE CÓRDOBA.





EL AYUDANTE DE BOVAGLIO SERÁ FERNANDO CLEMENTZ.

#VillaDalmine Próximo DT: Lucas Bovaglio es el elegido y solo restan detalles para cerrar su llegada. Este lunes, los jugadores con contrato retornan a los entrenamientos. pic.twitter.com/UCXewjNeyk — Pablo Scoccia (@chuecosco) 26 de mayo de 2019 #VillaDalmine Retornaron 17 jugadores: Ojeda, Dobboletta, Castellano, Lungarzo, Salerno (arq); Sansotre, González, Martínez, Alvacete (def); Cuevas, Dinelli, Brener, Gallardo, Colletta (med); Comachi, Nouet y Martiré (del). Faltan sumarse Ballini y Recalde. pic.twitter.com/6fxsxhkXHo — Pablo Scoccia (@chuecosco) 27 de mayo de 2019

