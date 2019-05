La Auténtica Defensa. Edición del martes, 28/may/2019 Los gremios universitarios acordaron con el Gobierno nacional







El Ejecutivo desactivó así una de las paritarias que suele darle más dolores de cabeza. Prevé aumentos escalonados y dos clausulas gatillo. Los gremios que representan a los docentes universitarios aceptaron la oferta del gobierno nacional y, de ese modo, el conflicto salarial se resolvió sin tantas dificultades. La propuesta salarial contempla una recomposición por la pérdida del año pasado y cláusulas de ajuste automático contra la inflación de 2019. A diferencia de lo que suele suceder, esta vez la paritaria la firmaron las seis entidades gremiales que participan de las negociaciones. Además de Conadu, Ctera, Fedun, Uda y Fadgut, la Conadu Histórica que, en general se desentiende de la mayoría, aceptó el acuerdo. La oferta se compone de distintos ítems. En primer lugar, fija la base del año pasado sobre la que se darán los aumentos posteriores: es del 44% para abril. En mayo, se otorgará el primer incremento del 4%, luego seguirá otro 4% en julio y un 8% en septiembre. A su vez, la oferta dispone de dos cláusulas gatillo: primero en septiembre y después en febrero de 2020. Otro punto sensible en el reclamo gremial eran las cifras en negro, que hasta hoy integran parte del salario de los profesores universitarios. De acá hasta fin de año, se establecieron cuatro momentos de blanqueo (junio, agosto, noviembre y diciembre) que harán que las sumas en negro pasen a ser remunerativas. Es decir, todo el salario pasará a estar en blanco. "Estamos muy felices de haber alcanzado un acuerdo con los docentes y no docentes universitarios. Nuestra propuesta permitirá que todos los meses el salario muestre una mejora, en el monto o en la calidad de su composición. Y por eso hemos logrado el acuerdo de todas las organizaciones sindicales universitarias, algo que no pasaba desde 2016, y solo sucedió en 3 oportunidades en los últimos 10 años", destacó el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro, quien encabezó la negociación.

La reunión se llevó a cabo en la sede del Palacio Sarmiento, y fue encabezada por el ministro Alejandro Finocchiaro



Los gremios universitarios acordaron con el Gobierno nacional

