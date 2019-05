La Auténtica Defensa. Edición del martes, 28/may/2019 Artistas locales visitaron la Escuela Media Nº 7 del Complejo Penitenciario Campana







Robert González, Mariano Meiraldi y Matías Medina deleitaron a los estudiantes, profesores y directivos con su música y luego compartieron una merienda. "El concepto nuestro como artistas o músicos es llevar la música a lugares donde al parecer la misma no llega", expresaron. "Hicimos poner la cárcel en silencio, dijimos que no haya aplausos y nos animamos a apagar las luces. Tocamos a oscuras y en silencio durante treinta minutos para más de 80 personas y fue algo inédito", cuenta Robert González a La Auténtica Defensa. En conmemoración del 19 aniversario de la creación de la Escuela Media Nº 7 "Claudio Lepratti" que funciona en el Complejo Penitenciario Campana es que los jóvenes campananenses Mariano Meiraldi (percusión), Robert González (voz y guitarra) y Matías Medina (loops y electrónica) participaron. "Fuimos invitados por los estudiantes a compartir el acto y llevar nuestra propuesta poética musical", agrega. Luego de tocar durante treinta minutos los músicos compartieron una merienda con los profesores, estudiantes y directivos. Adelantaron que van a regresar al lugar el 21 de septiembre para el Día del Estudiante y para fin de año en el cierre del Ciclo Lectivo. "El concepto nuestro como artistas o músicos es llevar la música a lugares donde al parecer la misma no llega", concluyen.

