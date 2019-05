La Auténtica Defensa. Edición del martes, 28/may/2019 Sarna y Navazzotti: "El momento de las y los jóvenes es ahora"







Así se expresaron Alejo Sarna y Carla Navazzotti, debido a inconvenientes que sufrieron jóvenes de 16 a 18 años, que no figuraban en el padrón electoral, invitando y explicando a los jóvenes como empadronarse para poder votar en estas elecciones. Luego de la campaña para revisar los datos del padrón electoral, se ha notado una falla del sistema donde miles de adolescentes no figuran en el padrón. Por esta razón, los dirigentes de Vamos Campana, espacio conformado en su mayoría por jóvenes, realizaron un vídeo informativo para que aquellos que tienen entre 16 y 18 años revisen si figuran en el padrón electoral y, de no hacerlo, que realicen el reclamo. El vídeo comenzó con Sarna quien sostuvo que: "alrededor del 50% de las y los jóvenes de entre 16 y 18 años, no figuran en el padrón electoral. Parece que alguien tiene miedo de lo que las y los chicos puedan elegir". Luego, Navazzotti dio detalles de cuáles son los pasos a seguir: "tenés que fijarte en padrón.gov.ar si apareces en el padrón electoral, si no apareces hay que hacer el reclamo a través de un formulario online. Tenés tiempo hasta el 29 de mayo". Las y los campanenes pueden reclamar de manera online en padron.gov.ar/cne_reclamos, rellenando un formulario de reclamo donde se piden los datos correctos e información que corrobore los nuevos datos. Desde Vamos Campana concluyeron que "el momento de las y los jóvenes es ahora".

Navazzotti explicó los pasos a seguir si no aparecen en el padrón electoral reclamando de manera online en padron.gov.ar/cne_reclamos



