Edición del martes, 28/may/2019 Romano: "Campana tiene que volver a ser sinónimo de trabajo"







Rubén Romano mantuvo un encuentro con importantes referentes del movimiento obrero, quienes ratificaron su participación en el "Gran Acuerdo Campanense" que propone en la ciudad. "Quiero que este proyecto político que lidero se transforme en sinónimo de trabajo y dignidad para cada vecino" aseguró. El Dr. Rubén Romano avanza en la consolidación de un "Gran Acuerdo Campanense", y esta vez sumó el apoyo de importantes referentes del movimiento obrero: Pedro Milla (Petroleros), Abel Furlan (Metalúrgicos) y Oscar Villarreal (Construcción), en un encuentro del que también participaron el Presidente del Partido Justicialista, Oscar Trujillo, y los Concejales Sol Calle y Luis Chesini. "Este Gran Acuerdo Campanense tiene que incluir a todos, pero fundamentalmente lo que más demanda la gente: el trabajo. Por eso vamos a volver a poner a Campana en la senda del desarrollo" sostuvo Romano, quien analizó los números del empleo y la desocupación, en torno al cierre de empresas y las suspensiones que golpean a importantes formas de la zona. El principal referente que tiene la oposición en la actualidad, dijo además que "Campana tiene que volver a ser sinónimo de trabajo. Nuestra ciudad supo liderar el ranking de productividad y ocupación plena. Hoy las Pymes están fundidas, solo sobreviven quienes pueden exportar ya que venden en dólares, y pagan salarios en pesos. O sea, generan muchísima ganancia que no se refleja en los salarios. No hay lugar para los jóvenes que buscan su primer empleo, ni posibilidades para quienes están desocupados y tienen años a cuesta. Por eso apostamos a un proyecto que se trabaje alineado con la Provincia y la Nación, y vuelva a poner en marcha a la ciudad empezando por la generación de empleo". Por último, Romano agradeció el acompañamiento incondicional del movimiento obrero. "He recibo el apoyo de quienes la están pasando mal. Eso tiene otro valor, porque siento que aún no han perdido las esperanzas. Soy un agradecido por estar en este lugar que hoy me toca, y desde dónde voy a dar todo de mí para ayudarlos a salir del pozo. Y no existen recetas mágicas para ello. Únicamente la voluntad de conducir un proceso que ordene las prioridades. Y claramente, el trabajo volverá a serlo para nosotros" finalizó.

