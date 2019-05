La Auténtica Defensa. Edición del martes, 28/may/2019 Anunciaron la 9º Colecta Alimentaria del Colegio Aníbal Di Francia









Lo que SI se puede donar: Alimentos no perecederos. Productos enlatados (atún, salsa de tomate, etc.), productos en cartón/plástico (azúcar, harina, avena, etc.), granos y pastas (arroz, fideos, etc.). Lo que NO se puede donar: verduras, frutas, plata, ropa, alimentos abiertos, juguetes, alimentos vencidos, panificados, productos de limpieza. La jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, junto a integrantes de la comunidad educativa informó que este sábado 1º de junio – de 10 a 15 - se recolectarán alimentos no perecederos que serán destinados instituciones educativas y sociales de la ciudad. La 9º Colecta Alimentaria de la Comunidad Educativa del Colegio Padre Aníbal Di Francia se realizará este sábado 1º de junio de 10 a 15. Tomará como punto de partida y finalización el gimnasio del Colegio, ubicado en la calle Las Heras, entre avenida Balbín y Capilla del Señor. Se estarán recolectando alimentos no perecederos tales como polenta, arroz, aceite, fideos, cacao, galletitas, azúcar y leche en polvo, entre otros. Al concluir la jornada, todo lo recaudado será entregado a la Casa de Día Padre Aníbal, el Jardín de Infantes Nº 905, la Escuela Nº28 de Islas, el Centro de Formación Laboral "Nuestra Señora de Islas" y la Capilla del barrio San Cayetano. La colecta fue declarada de Interés Municipal a través del Concejo Deliberante, según anunció ayer la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, quien hizo hincapié en la importancia de esta actividad. "Es muy gratificante ver a los jóvenes ser parte de esta iniciativa. Es un gran gesto de amor de su parte", destacó la funcionaria, quien además hizo extensiva la invitación a la comunidad para que el día sábado cuente con un alimento para poder colaborar. Schvartz aseguró además que "es maravilloso que la comunidad educativa experimente un gesto solidario de otorgar el amor al otro. Que los jóvenes vivan este tipo de experiencia sin duda será útil para marcar su camino". La directora del nivel Secundario, Patricia Zucconi, explicó que la colecta se realizará desde las 10 hasta las 15. Se trata de un proyecto institucional educativo y este año se lleva a cabo en el Día de San Aníbal con el lema "Tú eres un bien para mí". "Los chicos saldrán en grupo siempre acompañados por docentes y padres con un recorrido determinado. Estarán identificados con un chaleco color amarillo y la visita será puerta a puerta. No reciben dinero ni ingresan a ningún domicilio", detalló. Además, habrá un grupo de jóvenes –acompañados por docentes- estará ubicado en el ingreso de los supermercados Carrefour y Coto. Por su parte, Sergio Baigorri –en representación de la Unión de Padres de Familias- subrayó que "esta iniciativa que comenzó en el 2011, caló hondo en nuestra comunidad educativa convocando a padres, alumnos y docentes". Además, destacó el valor de "entregar nuestro tiempo y nuestra energía por el bien de otro". En este sentido, los estudiantes presentes durante el lanzamiento coincidieron con Baigorri y enfatizaron que "es muy lindo poder darle al otro algo que no tiene y que nosotros sí". Por último, indicaron que "es muy satisfactorio saber que el trabajo no fue en vano y tuvo un beneficio para los demás".

La jefa de Gabinete acompañó a la comunidad educativa durante el anuncio de la tradicional colecta.











Anunciaron la 9º Colecta Alimentaria del Colegio Aníbal Di Francia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: