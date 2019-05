La Auténtica Defensa. Edición del martes, 28/may/2019 28 de Mayo de 2019:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. RECLAMAN ESTACIONAMIENTO "Envío las fotos para que se compruebe que los estacionamientos existían, "derecho adquirido" ya hoy desaparecieron. Por favor ¿por qué no reponen los carteles de estacionamientos para discapacitados frente a las instituciones bancarias como estuvieron siempre? Nos facilita a los discapacitados no sentirnos discriminados. Invito a los responsables de haber tomado la medida arbitraria de privarnos de un mejor acceso, que se pongan por un momento en nuestros zapatos e intenten ir a hacer algún trámite y sufran en carne propia lo que nosotros padecemos", escribe Jorge.







ILUMINACION DE RUTA 4 "Ruta 4, voy en bicicleta a trabajar todos los días y va gente caminando también y la oscuridad es impresionante. Días atrás se cayeron unos postes de luz. A lo largo de la ruta son varios tramos los que están oscuros y sin luz. Me cansé de llamar al CEMAV pero nadie atiende", escribe María. #QuejaVecinal Basura

Parterres de Av. Perón llenos de basura. Excusa de algunos vecinos: donde querés que la tire? Ahora pasan los muchachos del camión! Según el Digesto municipal cada frentista debe disponer la bolsa de residuos en su canasto alto o dispositivo a tal fin pic.twitter.com/qi3gX9ck68 — Daniel Trila (@dantrila) 27 de mayo de 2019 #QuejaVecinal la Rotonda también se vio afectada por el corte de suministro eléctrico, junto a la estación de servicio, locales de comida rápida y el parador de ómnibus. En los barrios ya se normalizó y en consecuencia volvió la presión de agua potable que depende de las bombas. pic.twitter.com/2fLP2vnmS4 — Daniel Trila (@dantrila) 27 de mayo de 2019

