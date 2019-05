La Auténtica Defensa. Edición del martes, 28/may/2019 Breves: Noticias de Actualidad







UCR: SIGUE EN CAMBIEMOS En su Convención Nacional, desarrollada ayer en Parque Norte, la Unión Cívica Radical aprobó la permanencia del partido en la alianza Cambiemos, aunque reclamó la construcción de un frente más amplio. Durante la jornada no faltaron los roces y las voces críticas que reclamaron la ruptura. "Ratificamos con orgullo lo hecho en 2015, pero reconocemos con humildad que no hemos llegado a muchos sectores. Se cometieron errores políticos graves, lo estamos pagando caro", advirtió el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo en el discurso de cierre previo a la votación. "Debemos ratificar Cambiemos, pero conformar un frente más amplio", agregó. PASEO DEL BAJO El presidente Mauricio Macri inauguró este lunes el Paseo del Bajo en la Ciudad de Buenos Aires y afirmó que "esto no es relato" sino "progreso real", al tiempo que se preguntó "qué es lo que hicieron los distintos gobiernos" anteriores "si no encararon obras tan importantes como estas en todo el país". "Una obra como esta es más importante que miles de discursos, que millones de palabras, que todas las teorías que podamos tener porque esto es real, esto es progreso real, esto le empieza a cambiar un poquitito la vida a cientos de miles de personas todos los días", enfatizó Macri. El Paseo del Bajo une las autopistas Buenos Aires-La Plata, 25 de Mayo e Illia, el puerto y la terminal de ómnibus de Retiro en dos niveles: por el de abajo irán los camiones y los micros de larga distancia, y por el de arriba los autos. Así, el corredor de 7,1 kilómetros separará el tránsito pesado del liviano a lo largo de Puerto Madero. ABORTO: POR LA LEY Este martes se presentará por octava vez consecutiva el proyecto que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, en consonancia con el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Ante esta situación, se espera que la denominada "marea verde" salga a las calles como lo hizo en 2018 en cada audiencia y sesión alrededor de la normativa. La Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito destacó que la iniciativa ingresará al Congreso con algunas modificaciones respecto al proyecto que fue aprobado el año pasado en Diputados y rechazado en el Senado. CONSUMO EN CAÍDA El consumo en supermercados cayó 14,5% en marzo y 16,6% en los shoppings o centros de compras, en forma interanual, según informó ayer el INDEC. Así se alcanzaron los nueve meses consecutivos de continua caída. CIERRE METALÚRGICO La empresa metalúrgica Eitar, dedicada a la fabricación de accesorios para artefactos a gas, quebró debido a una deuda con la AFIP y sus 240 operarios intentan salvar los empleos con la conformación de una cooperativa. Se trata de la metalúrgica que estaba ubicada en la calle 189 en la ciudad de Bernal Oeste, donde operaba desde su inauguración en 1960. Esta compañía se dedicaba al diseño y la fabricación de elementos de seguridad para la red domiciliaria de gas tales como válvulas, robinetes, termostatos de horno, de estufas, termostatos para termotanques, grupos magnéticos.

