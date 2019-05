La Auténtica Defensa. Edición del martes, 28/may/2019 Efemérides del día de la fecha: 28 de mayo







DÍA DE LOS JARDINES DE INFANTES Y DE LA MAESTRA JARDINERA Se celebra en memoria de Rosario Vera Peñaloza, "la maestra de la Patria", reconocida por fundar el primer jardín de infantes argentino. Éste alentaba a docentes y alumnos a la creación y recreación de la cultura. En su discurso, Vera Peñaloza remarcaba constantemente la importancia del acceso de todos los niños a la educación inicial además de promover una enseñanza con música, narraciones de cuentos, bibliotecas, teatro y cinematografía infantil. Consideraba al jardín de infantes un espacio que le proporcionaba al niño una base segura en habilidad manual, el lenguaje y en la comprensión de futuros conocimientos. La fecha elegida corresponde a la de su fallecimiento en el año 1950.

SE FUNDA VOLKSWAGEN La historia de la automotriz alemana comienza en el año 1933 cuando Jakob Werlin, Jefe de los Servicios de Seguridad Política de Hitler, se presenta ante Ferdinand Porsche para solicitarle que vaya a una entrevista a Berlín con el Führer. Concretado el encuentro Adolf Hitler le pidió a Porsche que preparara el "auto del pueblo" ("volkswagen", en alemán). El mismo tenía que costar menos de 1000 marcos, tener 5 plazas y alcanzar los 100 km/h con un consumo que no podía superar los 7 litros. La propuesta era imposible de cumplir pero la inquebrantable voluntad de Hitler hizo que Porsche volviera a su estudio a planear el auto solicitado. El 17 de enero de 1934, Porsche envía un informe donde comunica a las autoridades que el precio mínimo que puede tener el auto es de 1500 marcos recibiendo como respuesta una rotunda negativa. El tiempo pasaría entre intentos fallidos y aciertos determinantes, finalmente, en febrero del año 1936, se construyen los 2 primeros Volkswagen: un sedán y un cabriolet. Éstos estaban equipados por motores de 2 tiempos y 2 cilindros de pistón doble. Un mes después, se fija la presentación de un chasis apto para la producción en serie. Como la fabricación del auto demoraba mucho, en 1937, Hitler decidió que todas las empresas alemanas obligatoriamente debían contribuir en la construcción del Volkswagen. En ese mismo año, se constituyó la Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens GmbH", en español, la "Sociedad para el Desarrollo del Volkswagen" La presentación oficial del Volkswagen fue el 17 de febrero de 1938 ante la atenta mirada de Hitler; su nombre era KdF, sigla de la organización nazi "Kraft durch Freude", en español "La fuerza a través de la alegría" Cumpliendo los deseos de Hitler su precio era de 990 marcos. MICK JAGGER DEBUTA COMO ACTOR EN "PERFORMANCE" Un día como hoy en el año 1970 Mick Jagger debutaba como actor en la película "Performance". Dirigida por Donald Cammell y Nicolas Roeg, el film está inspirado en Nouvelle Vague de Jorge Luis Borges y el desenfreno generalizado de la época. La película empieza con Chas, un gangster perseguido por la policía que encuentra como escondite la casa de una ex estrella de rock en decadencia; al principio estos personajes chocan pero luego se dan cuenta de que la vida de un gangster y la de una estrella de rock no son tan diferentes.



