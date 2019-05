Cayeron por 4 a 0 y siguen sin poder ganar en lo que va del año. Gimnasia de La Plata se coronó campeón y selló su ascenso a la Primera A. Por la 16ª fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo perdió 4-0 el domingo como local frente a Comunicaciones en un partido que se jugó en el estadio Carlos Vallejos. El encuentro fue muy poco vistoso y si bien Puerto Nuevo no jugó para nada bien, tampoco Comunicaciones fue mucho más. Las dirigidas por Néstor Daniel Gómez se mantuvieron bien paradas los primeros minutos del cotejo, pero apenas recibieron el primer gol comenzaron a desordenarse y a mostrar síntomas de desconcentración. Sin mucho que ofrecer, el equipo del barrio porteño de Agronomía consiguió una goleada 4 a 0 que muy poca relación tiene con las acciones del juego. Iara Grobly anotó un doblete, mientras que Paula Balmaceda y Celeste Garay convirtieron los otros dos goles de la visita. En esta oportunidad, las Portuarias formaron con Jaqueline Schmidt; Micaela Scandroglio, María Rodríguez, Nancy Ríos, Soledad Medina; Emilce correa, Milagros Soria, Triana Ocampo y Sabrina Ogrine; Karen Ramírez y Maia Valles. Luego ingresaron: Dana Bredle (por María Rodríguez), Lucía Fontana (por Triana Ocampo) y Nicole Viviant (por Micaela Scandroglio). Completaron el plantel: Elizabeth Gamarra, Mariel Rossini, Micaela González y Erica Luque. Lo más importante que dejó esta fecha fue la consagración de Gimnasia de La Plata, que superó 3-2 como visitante a Banfield y se quedó con el título y el ascenso a la Primera A, aprovechando la derrota de SATSAID pro 2-1 ante Luján. De esta forma, el Lobo jugará en la máxima categoría la próxima temporada y por ende pasará a tener un tercio de su plantel profesionalizado. Ahora solo queda un boleto a Primera A, el cual quedará en manos del vencedor del cuadrangular que disputen los equipos ubicados del 2º al 5º puesto de esta Zona Campeonato. La 16ª fecha se completó con la victoria de All Boys por 4-3 sobre Lima FC y con el triunfo visitante de Real Pilar por 3-0 sobre Deportivo Español. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Gimnasia (LP), 45 puntos; 2) SATSAID y Real Pilar, 37 puntos; 4) Luján y Comunicaciones, 26 puntos; 6) Banfield, 22 puntos; 7) Deportivo Español, 16 puntos; 8) All Boys, 13 puntos; 9) Lima FC, 8 puntos; 10) Puerto Nuevo, 2 puntos. La próxima fecha, anteúltima de la Zona Campeonato, tendrá a Puerto Nuevo visitando a Luján y se completará con Real Pilar vs. Comunicaciones, Lima F.C. vs. SATSAID, Gimnasia L.P. vs. All Boys, y Deportivo Español vs. Banfield.

LAS PORTUARIAS NO PUEDEN REENCONTRARSE CON LA VICTORIA.



Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo perdieron como locales ante Comunicaciones

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: