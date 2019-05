La Auténtica Defensa. Edición del martes, 28/may/2019 Breves: Fútbol







SELECCIÓN: HOY LLEGA MESSI Ayer comenzó a entrenar el plantel de la Selección Argentina que se prepara para la Copa América "Brasil 2019". En la primera jornada estuvieron presentes: Sergio Agüero, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Roberto Pereyra, Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso, Ramiro Funes Mori, Guido Rodríguez, Agustín Marchesín y Renzo Saravia. Hoy llegarían al país otros seis futbolistas que actúan en el exterior, entre ellos Lionel Messi, quien anoche partió desde Barcelona. Los últimos en sumarse serán Esteban Andrada (jugará el domingo la final de la Copa de la Superliga) y Juan Foyth (el sábado estará con su equipo, Tottenham, en la final de la Champions League). El debut de Argentina será el 15 de junio frente a Colombia en Salvador. Antes, el 7 de junio, la Selección Nacional disputará un amistoso frente a Nicaragua en San Juan. JUEGA EL SUB 20 Desde las 13.00, la Selección Argentina Sub 20 hará su segunda presentación en el Mundial que se está disputando en Polonia. Después de vencer 5-2 a Sudáfrica en su debut, el equipo dirigido por Fernando Batista enfrentará hoy a Portugal, que en la primera fecha derrotó 1-0 a Corea del Sur. COPA SUDAMERICANA Independiente y Colón jugarán hoy como locales sus partidos revancha por los 16vos de Final. El Rojo buscará dar vuelta la serie ante Rionegro Águilas de Colombia, después de haber perdido 3-2 en la ida. Por su parte, el Sabalero recibirá a River Plate de Uruguay después del 0-0 que protagonizaron en Montevideo. BOCA FINALISTA Con gol de Lisandro López, Boca Juniors venció 1-0 como local a Argentinos Juniors y se clasificó a la final de la Copa de la Superliga. Por el título jugará frente a Tigre, en una definición que será a partido único en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba este domingo 2 junio a las 18.45 horas. Para este encuentro, el DT Gustavo Alfaro no podrá contar con los suspendidos Nahitan Nández (cinco amarillas) e Iván Marcone (expulsado). PRIMERA B NACIONAL Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó 2-1 a Almagro y avanzó a la final del Reducido, en la que se medirá frente a Sarmiento de Junín por el segundo ascenso a la Superliga. El primer partido será el sábado a las 19.00 en Santiago del Estero. PRIMERA B METRO Hoy comienza la segunda serie semifinal del Reducido: desde las 21.05 horas, All Boys recibirá a Acassuso en Floresta. La otra llave comenzó con victoria como visitante de San Telmo sobre Colegiales por 1-0. PRIMERA C Se definieron los semifinalistas del Reducido por el tercer ascenso a la Primera B Metropolitana: Dock Sud le ganó 2-1 a Berazategui; Deportivo Laferrere derrotó 3-1 a Deportivo Merlo; Villa San Carlos venció 2-1 como visitante a Midland; y Excursionistas aprovechó la ventaja deportiva tras igualar 1-1 con Luján. Así, los cruces en semifinales serán: Dock Sud vs Villa San Carlos y Excursionistas vs Laferrere.

