La tercera fecha del TC Regional vio una gran tarea del piloto del José C.Paz Racing, que se ubica quinto en el campeonato de la Clase GTB Si bien Emilio Gobetto lidera con holgura la Copa Senior de la Clase GTB del TC Regional, los últimos resultados de la Chevy #14 lo colocan muy cerca de los pretendientes al título de la divisional y abren enormes expectativas. Especialmente luego del quinto puesto que obtuvo en la tercera fecha durante la final de pilotos titulares; y el segundo puesto logrado por Flavio Bortot en la final de invitados durante esa jornada en La Plata. Gracias al gran potencial del auto, el histórico representante de Zárate vuelve a los primeros planos y se candidatea entre los mejores de la siempre competitiva Clase GTB. Y según las palabras del experimentado Bortot, "sorprendió a todos con la asimilación de los consejos que le damos". -En el equipo están sorprendidos por cómo tomás los consejos que te dan. -Y ya son varias temporadas que estoy en el automovilismo y en algún momento debes escuchar a los que estuvieron antes que uno y además saben cómo aconsejarte. Cuento con un gran equipo y ahora están los resultados, recobramos competitividad. Estamos más cerca y obviamente, en igualdad de condiciones estamos ahí de la punta. De otro modo es imposible correrlos. -Años atrás, ¿no tenías el auto y además te cansabas? -Hubo un poco de todo. Yo me cansaba, eso es verdad: a veces teníamos el auto y tras las primeras vueltas me cansaba y por lógica veníamos para atrás. Eso no lo voy a negar. Quizás el paso del tiempo me permitió crecer como piloto y se mejoró mucho. -Te conocimos siendo protagonista en las picadas. ¿Las extrañás? -Fue un momento muy lindo, tengo los mejores de los recuerdos. No te podés olvidar de todo lo que vivimos allí, con campeonatos y finales ganadas. Era un momento en el que las picadas estaban muy fuertes y éramos un grupo grande de Zárate que competíamos al más alto nivel. -¿Volverías a correr allí? -No sé, fue un tiempo que ya pasó. Ahora estoy con los chicos: creo que Stefano puede en algún momento correr, está entusiasmado con el auto de carrera, quizás para darse un gusto, pero ya les apuntamos a otras cosas en el automovilismo -Lindo presente en la categoría: venía de una carrera interesante que se complicó. -Nos complicó la salida del pace car, porque de alguna manera enfrió las cosas y se pierde un poco la concentración. Flavio hizo una gran carrera y sumó muy bien. De esa manera estamos quintos en el campeonato, aunque mis hijos dicen que soy el "Intratable" de la Copa Senior. -Siempre es lindo ser competitivo. -Esto es a puro orgullo, uno no quiere bajarse nunca y cuando pasan están cosas o se dan estos resultados, el retiro se aleja un poco más (risas). Hoy pienso en Stefano como mi sucesor. Ojalá siga, pero arriba del auto, porque desde bebé que está a mi lado en cada competencia desde hace casi 16 años. Mis hijos forman una parte muy linda de mi vida y disfrutan muchísimo cada fin de semana. Valentino, por ejemplo, estuvo el domingo como dos horas tomando mate con Machito y Roque Caggiano. Los tenías que ver, parecían sus abuelos, ¿me entendés? -Es como que se disfruta todo en cada carrera. -Yo disfruto y valoro mucho esas cosas, por eso vivo el TC Regional y lo sufro y lo disfruto según como se hagan las cosas, porque es parte de mi vida. Desde 2003 debo haber faltado a muy pocas carreras y si hago números debo andar cerca de las 200. -Te hicieron un presente por eso. -Me entregaron una placa muy linda el domingo, no me la esperaba en ese momento y me sorprendió, pero sí creía que en algún momento se iba a reconocer mi trayectoria. Algunos dicen que las plaquetas te las dan cuando estás viejo, pero déjame decirte que pienso pelear en mi TC Regional un buen tiempo más. Con esa ilusión de seguir por varios años en este mundo que tanto lo apasiona, Emilio cierra la nota y se prepara para abrir la agencia de Zárate, donde se pueden encontrar modelos de autos de muchas marcas. Sin embargo, antes de recibir a sus clientes, Gobetto pide un minuto para agradecer: "A Valentino y Stefano, que son mi apoyo incondicional; a Diego Ramos Chasis, Matías Guillen y Roque Caggiano, por los motores; a las familias Bortot y Caggiano por hacer posible esto; y a toda la familia del TC Regional".

