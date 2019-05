La Auténtica Defensa. Edición del martes, 28/may/2019 Breves: Polideportivas







TC: TODO PARA URCERA José Manuel Urcera (Chevrolet) se impuso en el autódromo de Rafaela en la sexta fecha del Turismo Carretera. Así consiguió su primera victoria de la temporada, se afirmó como líder del campeonato y se llevó los $2 millones que había como premio para el ganador. El podio lo completaron Agustín Canapino (Chevrolet) y Juan Manuel Trucco (Dodge). En el campeonato, Urcera lidera con 231 puntos, lejos de Mariano Werner (Ford), que suma 187; y de Leonel Pernía (Torino), que tiene 184,5. F1: GANÓ HAMILTON En una carrera muy emotiva por los homenajes al fallecido Niki Lauda, el británico Lewis Hamilton (Mercedes) consiguió en Mónaco su cuarta victoria de la temporada en la Fórmula 1. De esta manera extendió su ventaja como líder del campeonato: suma 137 puntos y le sacó 17 a su compañero de equipo, Valtteri Bottas (120), quien llegó tercero el domingo. El podio lo completó el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que fue 2º y quedó 3º en el certamen con 82 puntos. #RG2019: TRIUNFOS ARGENTINOS El inicio de Roland Garros fue muy bueno para los tenistas argentinos, que ya sumaron cuatro victorias. El domingo, Leonardo Mayer superó al checo Jiri Vesely por 7-6, 6-3 y 6-0; mientras que Diego Schwartzman (17º preclasificado) le ganó 6-3, 3-6, 7-6, 2-6 y 6-2 al húngaro Marton Fucsovics. De esta manera, el correntino y "El Peque" se enfrentarán el miércoles en segunda ronda. Luego, ayer lunes, Juan Ignacio Londero derrotó 6-4, 6-1 y 6-3 al georgiano Nikoloz Basilashvili (15º), mientras que Guido Pella (19º) venció 7-6, 6-4, 1-6 y 6-1 a su compatriota Guido Andreozzi. Ahora, ambos se medirán con tenistas franceses: Londero frente a Richard Gasquet; y Pella contra Corentin Moutet. En caso de ganar, los dos argentinos chocarán en tercera ronda. Hoy martes estará debutando Juan Martín Del Potro (8º), quien enfrentará al chileno Nicolás Jarry. Y también hará su presentación Federico Delbonis, que jugará ante el español Guillermo García López. Entre los máximos favoritos, Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, Dominic Thiem y Stefanos Tsitsipas debutaron con sendas victorias. ATENAS SE SALVÓ Tras barrer 3-0 a Quilmes de Mar del Plata en la serie por la permanencia, el histórico Atenas de Córdoba aseguró su plaza en la Liga Nacional de Básquet. En tanto, el Cervecero descendió a la Liga Argentina (ex TNA). Anoche comenzaban los Cuartos de Final con los duelos Instituto de Córdoba vs Regatas de Corrientes y Olímpico de La Banda vs La Unión de Formosa. Las otras dos llaves son: San Lorenzo vs Boca Juniors y Comunicaciones de Corrientes vs Ferro Carril Oeste. LAPROVÍTTOLA MVP El base Nicolás Laprovíttola fue galardonado como el Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga de España, la mejor del básquet FIBA. El argentino fue el goleador del torneo y llevó a su equipo, Joventut de Badalona, a los playoffs. Ayer recibió el premio de manos de su madre, Margarita Stolbizer, quien lo sorprendió en una puesta en escena especialmente preparada para ello. En la votación por el MVP, el segundo lugar quedó para otro base argentino, Facundo Campazzo. NBA: FINAL DEFINIDA Toronto Raptors le ganó 4-2 la final de la Conferencia Este a Milwaukee Bucks y se clasificó por primera vez en su historia a las Finales de la NBA. Ahora irá por el título frente al actual bicampeón, Golden State Warriors, que arribó a su quinta definición consecutiva. La serie comienza el jueves en Toronto.

