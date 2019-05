La Auténtica Defensa. Edición del martes, 28/may/2019 ¿Qué es la diabetes gestacional y cuáles son las consecuencias en el bebé?







Este 28 de mayo se celebra el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer con el objetivo de visibilizar aquellas cuestiones que se deben tener en cuenta para el cuidado de la salud femenina. Muchas son las enfermedades que padecemos tanto hombres como mujeres, sin embargo, existen situaciones que son atravesadas únicamente por las mujeres. En estos casos, es sumamente importante llevar a cabo controles que permitan prevenir futuras complicaciones. Una de estas patologías es la diabetes gestacional, una de las tipologías de la diabetes que aparecen por primera vez en el embarazo. La diabetes gestacional afecta a la madre durante el final del embarazo y puede afectar también al bebé. Con esta patología, las hormonas de la placenta pueden llegar a impedir la acción de la insulina en el cuerpo de la madre y causar un aumento de los niveles de glucosa en sangre. Esto se denomina resistencia a la insulina. Esta resistencia dificulta que la madre pueda utilizar correctamente la insulina, e incluso podría llegar a necesitar una cantidad de insulina hasta 3 veces más alta. "Sin suficiente insulina la glucosa no puede salir de la sangre y convertirse en energía, es por eso que el nivel de glucosa se acumula en sangre. Es así como se produce la hiperglucemia", describe la Lic. Mariana Acebal, nutricionista del Centro Ravenna. Lo que sucede es que el páncreas de la madre trabaja con mayor intensidad para producir más insulina, pero esta no baja los niveles de glucosa en sangre. Esta glucosa adicional atraviesa la placenta y hace que el páncreas del bebe tenga que producir más insulina para poder eliminar la glucosa de la sangre. El bebé, de esta forma, está recibiendo más energía de la necesaria y la acumula en forma de grasa. Esto puede producir macrosomia, es decir, un bebe con sobrepeso. ¿Qué consecuencias puede sufrir el bebé? Debido a la cantidad excesiva de insulina, los bebes pueden tener bajo niveles de glucosa al nacer y pueden padecer problemas respiratorios. Además, corren mayor riesgo de ser obesos en su niñez y padecer diabetes tipo 2 al llegar a la adultez. Cabe aclarar que la diabetes gestacional, por lo general, desaparece luego del embarazo pero existe riesgo de padecerla en embarazos futuros (2 de cada 3 casos). Factores a tener en cuenta: Existen cuestiones que pueden incrementar el riesgo de padecer esta enfermedad. Entre ellos se encuentran: Antecedentes familiares de diabetes, Aumento de peso excesivo durante el embarazo o haber quedado embarazada con sobrepeso u obesidad, Síndrome de ovario poliquístico, Padecer Hipertensión arterial, Tener demasiado líquido amniótico y/o Dio a luz un bebe con más de 4 kg. ¿Qué tratamiento se debe llevar a cabo al padecer esta patología? La Lic. Mariana Acebal (MN 4838), nutricionista del Centro Ravenna, aconseja llevar a cabo un plan alimentario saludable y adecuado, además de actividad física para que la mujer embarazada pueda controlar los niveles de glucosa. También se recomienda tener un aumento de peso normal y no excesivo durante este periodo. Estos cuidados harán que la mama se encuentre sana durante el embarazo y el parto y, así, evitar problemas de salud en un futuro para el niño.



¿Qué es la diabetes gestacional y cuáles son las consecuencias en el bebé?

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: