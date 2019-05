La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 29/may/2019 El HCD desaprobó la Rendición de Cuentas 2018











“LOS VECINOS TIENEN QUE SABER QUE ACÁ HUBO UN BLINDAJE PARA QUE PODAMOS ACCEDER A LA INFORMACIÓN", DIJO COLELLA

“AL SERVICIO DEL INTENDENTE MONTARON UNA MAQUINARIA DE LA DISCRECIONALIDAD, DESPILFARRANDO LOS RECURSOS DE LOS CAMPANENSES" ACUSÓ SOLEDAD CALLE CUANDO HIZO USO DE LA PALABRA. Fue ayer por la mañana, en sesión extraordinaria. 9 votos afirmativos del bloque Cambiemos; y 11 votos negativos del resto de los bloques. Esta vez no hubo fisuras en la oposición. Por más de dos horas y media sesionaron ayer por la mañana los concejales de Campana, y las argumentaciones de los integrantes del bloque oficialista no alcanzaron para revertir el voto del resto de sus pares. Los bloques PJ – Unidad Ciudadana, Red x Argentina, y UV Más Campana desaprobaron la Rendición de Cuentas del 2018. "Las intervenciones de la oposición se basaron en discursos políticos, sin ninguna investigación a fondo sobre los números municipales. Durante el 2018 se estudiaron las cuentas del 2017 y las reflexiones al respecto parecen calcadas a las de hoy (por ayer) por la mañana. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas, aprobó la rendición de cuentas 2017, con algunos cargos menores. Esto me hace pensar que con la del 2018 va a pasar lo mismo. Una cosa es qué hubiese hecho yo con el dinero, en términos políticos o de gestión, pero eso no tiene nada que ver con que las cuentas no estén rendidas como corresponde. Desde mi punto de vista, no han demostrado que haya habido mal manejo de las cuentas municipales. Es más: en unas de sus últimas intervenciones, el bloque de Unidad Ciudadana dijo que este era uno de los gobiernos más corruptos de la historia de Campana, una afirmación ilógica por dónde se la quiera mirar. Y si así lo fuera, la concejal que lo dijo, debería presentarse ante la justicia y denunciarlo. La verdad, es una sinrazón absoluta. Son personas que no miden sus palabras". Consultado sobre el mismo tema, Marco Colella, de Red x Argentina, reflexionó ya finalizada la sesión: "Los vecinos tienen que saber que acá hubo un blindaje para que podamos acceder a la información y poder revisar de una manera seria cualquier expediente. Nos daban 2 horas por día, y el primer día que fuimos, de las 2 horas, ocuparon 1 hora con 50 minutos para encontrar los expedientes que pedimos. Al segundo día, tardaron menos, pero fue algo similar. Apenas pudimos ojearlos. De eso puedo decir que siguen realizando licitaciones abreviadas, lo cual está en contra de los procedimientos y normativas vigentes. Eligen empresas a dedo, que siempre son las mismas: Prisma, Muro, Marededa del Sol, Eating, Mosqueira… Mosqueira nos llama particularmente la atención porque se dio de alta prácticamente con el inicio de esta gestión y está facturando $6 millones al año nada más que cortando el pasto de los parterres y pintando cordones y sendas peatonales, una tarea que siempre hicieron los trabajadores municipales y ahora el Intendente elige tercerizar con la empresa de un amigo, que es hermano del actual Director de Entidades de Bien Público. Prisma está vinculada a su cuñado; y por lo que pudimos averiguar, la empresa Eating, estaría vinculada a un funcionario del área de Modernización. JUSA, una empresa local, que prácticamente trabajó para la campaña del Intendente y hoy se le devuelve el favor con obras que ni siquiera salen a licitación porque los requisitos parecen estár hechos a medida de sus capacidades. De hecho, en la rendición de año pasado, el Honorable Tribunal de Cuentas sanciona y observa todas estas cuestiones que nosotros planteamos. Y en ese sentido, ellos plantean que los cargos o sanciones fueron muy bajas. Pero lo que no hay que perder de vista, es que siempre el Justicialismo le otorgó el manejo del Tribunal al Radicalismo, una fuerza opositora. Hoy, la parte ejecutiva del Tribunal, la sigue manejando el Radicalismo. Es decir: ellos se auditan a sí mismos. Entonces, saltan las irregularidades, pero cuando llega el momento de aplicar la sanción, son menores. Hablando con otros colegas, ya no es una percepción sólo mía. Creo que en la historia de la municipalidad nunca hubo un blindaje tan grande como lo fue este año a la hora de acceder a la información". Durante la sesión, Axel Cantlon (UV Más Campana), señaló que en 2018 el aporte de la Nación bajó prácticamente a la mitad respecto a 2017, mientras que la recaudación por tasa se Seguridad e Higiene aumentó un 45%, al tiempo que los aportes provinciales fueron crecieron en un 34% respecto al año anterior. "Ahora, si hacemos el desglose por Secretarías, el grueso del presupuesto municipal está claramente manejado por funcionarios porteños (…) el 63% está manejado por funcionarios que no son originarios de Campana. Es decir, que Campana sigue siendo una ciudad que manejan en forma remota la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Vicente López, o ambas en conjunto" y agregó: "No vamos a acompañar esta rendición de cuentas porque no se respetaron, reiteradamente, los procedimientos de compra", y calificó de actitudes "maliciosas" las de los funcionarios del Ejecutivo a la hora de brindar información. "Nos encontramos frente un tratamiento de las cuentas municipales que sin lugar a dudas expresa las más profundas características que tuvo este gobierno desde el primer día. Y que, incluso, diría, se fueron profundizando y perfeccionando a lo largo de los años. Si tenemos que definir en tres ejes esas características, (…) se ha montado una gran maquinaria de la discrecionalidad basada en el engaño y en el ocultamiento (…) una fuerte cartelización de la obra pública y por último, altísimos niveles de ineficiencia en la implementación y la ejecución de políticas públicas", señaló en su intervención la presidenta del bloque PJ-Unidad Ciudadana, Soledad Calle. "Al servicio del Intendente montaron una maquinaria de la discrecionalidad, despilfarrando los recursos de los campanenses, asignándose a dedo y beneficiando a los amigos, o utilizándose en maquillaje, sin acudir a las verdaderas necesidades de la gente" agregó. Y repasó, caso por caso, las contrataciones a las empresas Prisma, Logistica Concred, Forenza, American Vial, Graff y Jusa, entre quienes se repartieron casi 390 millones de pesos en contrataciones directas o declaradas "bajo emergencia". La concejal peronista también criticó la subejecución de partidas, es decir, dinero presupuestado que no fue utilizado por el Municipio. Y detalló: "Casi 15 millones de pesos recaudados por la tasa vial, cuando uno de los reclamos más importantes es la falta de mantenimiento de calles. La Jefatura de Gabinete no ejecutó un 60% de la partida para promoción de la educación; en los corralones no se utilizaron recursos en todas las partidas de compra de materiales. Tampoco los $100.000 destinados a la pavimentación de acceso a instituciones, en el barrio 9 de Julio; , no se ejecutó un solo peso. De los 39 millones destinados para reparación de calles en los Barrio Federal y Malvinas, no se ejecutaron ni un solo peso. En el Hogar de ancianos, producto de una donación de Tenaris de $540.000 realizada en 2017, no se utilizó. Más de 26 millones de pesos sin ejecutar en escuelas y establecimientos educativos, como tampoco, en el programa de prevención primaria de la salud, se usó solamente un millón de los cinco presupuestados" (…) "Esa ineficacia, es desconocer las necesidades de la gente" expresó Calle, quien observó además un aumento de la morosidad en la recaudación, "porque la gente no puede pagar las tasas".

AYER POR LA MAÑANA EN EL HCD SE TRATÓ LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL OFICIALISMO CON SUS 9 VOTOS NO PUDO LOGRAR SU APROBACIÓN. EN ESTA OCASIÓN LA OPOSICIÓN VOTÓ SIN FISURAS NEGATIVAMENTE





"EL GRUESO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL ESTÁ CLARAMENTE MANEJADO POR FUNCIONARIOS PORTEÑOS" DIJO EL CONCEJAL DE UV MAS CAMPANA AXEL CANTLON

#Video HCD Campana: Sesión Extraordinaria del 28 de Mayo de 2019 https://t.co/tKnLeKVUW3 — La Autentica Defensa (@LADdigital) 28 de mayo de 2019

