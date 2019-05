Paro General: se espera un alto acatamiento

La medida de fuerza fue convocada por la CGT y cuenta con el acompañamiento de las dos CTA. En nuestra ciudad, impactará en los bancos, las aulas y gran parte de la industria. Bajo la consigna "Otro rumbo es posible", este miércoles 29 de mayo tendrá lugar un nuevo paro general contra las políticas económicas de la administración de Mauricio Macri. La fecha coincide con el 50 aniversario del "Cordobazo", el estallido social que tuvo a la ciudad de Córdoba como epicentro y puso en jaque al gobierno de facto encabezado por Juan Carlos Onganía. Convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la iniciativa recibió el respaldo de otras centrales sindicales, entre las que se destacan los camioneros liderados por Hugo Moyano, las dos CTA - la Autónoma y la de Los Trabajadores - los gremios estatales de UPCN, los de la construcción nucleados en la UOCRA y los empleados de Comercio. Héctor Daer, uno de los dos líderes de la CGT junto a Carlos Acuña, aseguró que el paro será "total" e indicó que tiene como objetivo "no plantear un debate sobre el diagnóstico", sino "solicitar el Gobierno que tome medidas porque la debacle es permanente". Pablo Moyano, secretario general adjunto de Camioneros, vaticinó por su parte que la medida será "importante, contundente". En contraste, desde el Gobierno cuestionaron la medida, la que calificaron de "inoportuna". El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, dijo: "El paro es que un derecho constitucional que tienen los sindicatos, pero es inoportuno porque le genera mucha pérdida a una gran cantidad de trabajadores que quieren ir a trabajar, porque necesitan el presentismo. Si no van, las empresas les descuentan el día". "La gran mayoría termina haciendo un paro forzoso por el hecho de no tener transporte", subrayó. La efectividad de la medida estará garantizada por la adhesión de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, lo que implica que no habrá vuelos, subtes, trenes, colectivos, puertos ni transporte marítimo, así como recolección de residuos. Auténtica Defensa realizó un relevamiento entre distintos gremios para conocer como impactará la huelga general en nuestra ciudad. Desde La Bancaria confirmaron que no habrá concurrencia de sus afiliados a los bancos, por lo que el centro de Campana se verá prácticamente paralizado por el no funcionamiento de sus principales instituciones. Desde el Sindicato Municipal confirmaron el llamamiento a la huelga general, en línea con lo dictaminado por la CGT. Sin embargo, el cese de actividades en el Municipio sería desigual dependiendo el área que se trate. Si es posible que se vea reducida la atención al público. Por su parte, los gremios docentes adhieren a la medida de fuerza. Suteba Campana confirmó que se pliega en consonancia con la CTA, mientras que desde UDOCBA lo harán como integrantes de la CGT. Se prevé una ausencia casi total de clases. La industria regional se verá seriamente afectada. Los metalúrgicos no pararían, pero si lo van a hacer los petroleros, los químicos y también los mecánicos de Smata. Esto dejaría sin actividad la refinería de Pan American Energy, diversas plantas químicas y Honda y Toyota, además de autopartistas. En Zárate, Smata anunció la realización de una olla popular. Asimismo, llamaron a la huelga general los supervisores químicos: desde el sindicato denunciaron que estaban recibieron "todo tipo de presiones" para levantar la medida.

LA ACTIVIDAD BANCARIA VA A SER UNA DE LAS AFECTADAS POR LA MEDIDA DE FUERZA





LOS PETROLEROS, ENTRE OTROS GREMIOS INDUSTRIALES, CESARÁN LAS ACTIVIDADES POR 24 HORAS: EN LA REFINERÍA SOLO QUEDARÍA LA GUARDIA BÁSICA.





LA MEDIDA DE FUERZA DEJARÍA A MILES DE ALUMNOS SIN CLASES EN NUESTRA CIUDAD.



Paro General: se espera un alto acatamiento

