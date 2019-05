Ocurrió en la esquina de Rivadavia y San Lorenzo, cuando el camión que las transportaba frenó de golpe e impactaron de lleno a un motociclista, ocasionándole graves heridas. La esquina de avenida Rivadavia y calle San Lorenzo estuvo a punto de convertirse en el escenario de una tragedia, luego de que un paquetón de varillas metálicas se soltara del acoplado de un camión e impactara en el rostro de un motociclista que venía detrás. El hecho sucedió ayer martes y en principio la víctima, de 28 años había sido trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME al Hospital Municipal San José en gravísimo estado. Sin embargo, ayer por la noche se confirmó que el hombre había sido pasado a terapia y evolucionaba favorablemente. Todavía se investiga las causas que llevaron al paquetón de varillas a soltarse del resto de la carga del camión. Sí se sabe que sucedió cuando el transporte frenó en la esquina de Rivadavia y San Lorenzo, con la moto a pocos metros atrás suyo. Al lugar fueron desplegados el móvil de zona 7 del Comando Patrulla y una ambulancia del servicio SAME.

EL JOVEN HERIDO ES ATENDIDO EN PRIMERA INSTANCIA POR LOS PROFESIONALES DEL SAME Y TRASLADADO AL HOSPITAL SAN JOSÉ. FUE PASADO A TERAPIA Y ESTARÍA CONSCIENTE.





EL CAMIÓN SERÍA ORIUNDO DE ZÁRATE. SE INVESTIGA EN QUÉ CONDICIONES TRANSPORTABA LA CARGA.

#Dato terrible accidente. Un camión 1614 cargado de hierros frenó en San Lorenzo y Rivadavia, se desplazó un paquete de varillas golpeando en la cara al motociclista que venía atras en su Lucky Lion. Milco el diariero (28) resultó gravemente herido, trasladó ??SAME 1, CP?? zona 7 pic.twitter.com/1BaPxYczXj — Daniel Trila (@dantrila) 28 de mayo de 2019

Varillas de hierro se sueltan de un acoplado y casi matan a un motociclista

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: