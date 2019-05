P U B L I C



El equipo celeste tuvo destacadas actuaciones en las tres competencias llevadas a cabo el pasado fin de semana en el Lago San Roque. Un fin de semana a puro remo y en un contexto natural insuperable se llevó a cabo el pasado fin de semana en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, donde tres competencias se realizaron en el majestuoso Lago San Roque, organizadas por la Asociación Cordobesa de Remo (A.C.R.) y fiscalizadas por la Comisión de Remo Internacional del Litoral (C.R.I.L.). En todas ellas hubo muy satisfactorias performances de los equipos promocional y oficial del Campana Boat Club, conducidos por Marilú Perea y Gustavo Hereñú respectivamente. VELOCIDAD En la primera de las competencias del sábado, la IV Regata de la Comisión de Remo Internacional del Litoral Velocidad (C.R.I.L.) de Villa Carlos Paz, el CBC participó en tres pruebas de skiff y ganó las tres: Tobías Viera Veneziani en 1x Menor (fuera de programa), Juana Modarelli en 1x Menor; y Josué Viera Veneziani en 1x Ligero. En tanto, el Celeste no se presentó finalmente en las pruebas 1x Sub 23, 2x Sub 23 y 2x Senior por la baja de Gregorio Zanini. PROMOCIONAL Ese mismo sábado, pero por la tarde, se realizó la Regata Promocional de la Asociación Cordobesa de Remo (A.C.R.), en la que el CBC logró 9 podios en 12 pruebas, con la victoria de Tomás Alonso en parcito sub-14 como la actuación más destacada. Los resultados fueron los siguientes: -Tomas Alonso, 1º en 1x Paseo Sub 14. -Alan Montenegro, 2º en 1x Paseo Sub 14. -Abril Sosa, 2ª en 1x Paseo Sub 14. -Agustín Naibert, 2º en 1x Paseo Sub 16. -Thiago Maidana, 2º en 1x Paseo Sub 16. -Ludmila Dangelo, 3ª en 1x Paseo Sub 14. -Facundo Aguirre, 3º en 1x Paso Suba 14. -Emanuel Di Lallo e Isaías Gallippi, 3º en 2x Shell Libre. -Brandon Vivas y Santiago Geretto, 3º en 2x Shell Sub 16. -Franco Naibert, 4º en 1x Paseo Sub 16. -Brandon Vivas y Santiago Geretto, 4º en 2x Shell Libre. -Emanuel Di Lallo e Isaías Gallippi, 4º en 2x Shell Sub 16. OFICIAL En tanto, el domingo, en la 244ª Regata Oficial CRIL, el equipo campanense consiguió dos medallas de plata y una de bronce. Gregorio Zanini, por su parte, no pudo competir, por lo cual el CBC no sumó puntos en 1x Sub 23 y 2x Senior "A". Los resultados fueron los siguientes: -Tobías Viera Veneziani, 2º en 1x Menor. -Jousé Viera Veneziani, 2º en 1x Ligero. -Juana Modarelli, 2ª en 1x Menor. LO QUE VIENE Las próximas competencias para el CBC serán: el domingo 9 de junio en remo promocional, en Villa Constitución; y el domingo 23 de junio, en la regata oficial en Tigre.

JOSUÉ VIERA VENEZIANI FUE 1º EN VELOCIDAD Y 2º EN LA REGATA OFICIAL EN SINGLE LIGERO SENIOR A





AL FRENTE, BRANDON VIVAS Y SANTIAGO GERETTO; AL FONDO, EMANUEL DI LALLO E ISAÍAS GALLIPPI.





JUANA MODARELLI FUE 1ª EN LA REGATA DE VELOCIDAD Y 3ª EN LA OFICIAL EN SINGLE MENOR.





EL EQUIPO CELESTE EN VILLA CARLOS PAZ. MURILLO, A POLONIA Del 21 al 23 de junio se correrá en la ciudad de Poznan, en Polonia, la FISA World Rowing Cup II. Y allí estará presente el remero campanense Rodrigo Murillo (representante del Club San Fernando), quien correrá doble par junto al marplatense finalista olímpico y mundial Cristian Rosso.

MURILLO Y ROSSO



Muy buenos resultados del Campana Boat Club en Villa Carlos Paz

