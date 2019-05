P U B L I C



Fue mientras circulaban en la rotonda a la altura del barrio Las Acacias. Tres mujeres que circulaban a bordo de una motocicleta terminaron cayendo al pavimento de la Ruta 6. El hecho ocurrió mientras el rodado bordeaba la rotonda a la altura del barrio Las Acacias. Según trascendió, la caída se habría debido a una rotura en la cinta asfáltica. Dos de las víctimas debieron ser trasladadas al Hospital Municipal San José con politraumatismos. En tanto, la tercera mujer resultó ilesa. Del operativo de emergencia participaron el móvil de zona 7 del Comando Patrulla y SAME.

Dos de las mujeres en la moto debieron ser trasladadas al Hospital.

#Dato caída en la rotonda. Tres mujeres que circulaban a bordo de una moto Gilera Smash, tomando la curva en la Rotonda de Las Acacias, caen al perder el control por causa de una rotura del pavimento. Dos de ellas traslada ??SAME 1 al hospital. CP??zona 7, Of. Romero y Of. Quiróz pic.twitter.com/HeWqoy7LTY — Daniel Trila (@dantrila) 26 de mayo de 2019

Tres mujeres en una moto terminan en el asfalto

