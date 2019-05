Fue en Ameghino y avenida 6 de julio. Debió asistirlo el SAME. El lunes amaneció con el choque entre una moto y una camioneta. El hecho ocurrió Ameghino y avenida 6 de julio entre una Honda Titán y una Ford F100. Producto del impacto, uno de los dos ocupantes de la moto sufrió una herida cortante en la cabeza. Según trascendió, llevaba el casco en el brazo.

#Dato Choque matutino. A las 6:40hs una Honda Titán 150 con dos ocupantes bajaba por Av. Ameghino, en Larrabure cruzan delante de un camión y chocan contra la puerta de una Ford F100. El conductor con casco en el brazo se cortó la frente contra el marco. ?? SAME 1, CP ?? zona 4. pic.twitter.com/DzNEZZOjTG — Daniel Trila (@dantrila) 27 de mayo de 2019

No llevaba casco, choca y termina herido en la cabeza

