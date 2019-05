Romano: "Haremos un gran equipo junto a la Provincia"

P U B L I C



Aseguró el referente del PJ-UC Rubén Romano refiriendose a la fórmula Kicillof - Magario que acompañará, desde la Provincia, las candidaturas de Alberto y Cristina Fernández, en el marco del nuevo frente de unidad propuesto por la ex Presidenta. "Representan lo mejor de una nueva generación política que viene a rescatar a los bonaerenses del pozo en el que los ha sumergido Cambiemos". Tras conocerse la fórmula que acompañará en la Provincia a las precandidaturas de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, conformada por Axel Kicillof y Veronica Magario, el referente local del PJ-Unidad Ciudadana, Rubén Romano, felicitó a los candidatos con quienes aseguró "haremos un gran equipo junto a la Provincia". Romano, quien mantiene un estrecho vínculo de amistad con quien fuera Ministro de Economía de Cristina Kirchner, dijo de éste: "Representa lo mejor de una nueva generación política que viene a rescatar a los bonaerenses del pozo en el que los ha sumergido Cambiemos. En lo personal, destaco la calidez humana y la capacidad política, que sin dudas requiere la delicada circunstancia que atraviesa nuestro País y nuestra Provincia. Me enorgullece trabajar con jóvenes destacados y talentosos, como es el caso de Axel, a quien considero un amigo y me acompañó siempre. Por eso, en este nuevo camino, me alegra y da esperanzas saber que puedo seguir contando con él, y desde Campana vamos a estar codo a codo buscando lo mejor para nuestros vecinos". Y de la Intendenta de la Matanza, Verónica Magario, Romano señaló: "es una dirigente con gran conocimiento del territorio bonaerense, especialmente del primer y segundo cordón del Conurbano, donde se encuentran las mayores dificultades para vivir hoy en día. Ambos forman un gran equipo, y junto a los Fernández, estoy convencido que volveremos a poner al País, la Provincia y la Ciudad, en el camino correcto" concluyó Romano.

RUBEN ROMANO MANTIENE UN VÍNCULO MUY CERCANO CON EL PRECANDIDATO A GOBERNADOR AXEL KICILLOF



Romano: "Haremos un gran equipo junto a la Provincia"

