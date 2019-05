Hoy se celebra el Día del Bicicletero

P U B L I C



A cuento de la fecha instituida en 1982 en homenaje a Remigio Saavedra, dialogamos con Gustavo Bragán quien reúne todos los atributos posibles: la distribución, la venta, y el uso deportivo del vehículo creado en 1817. "Un negocio que va sobre ruedas", dice el viejo chiste perfectamente atribuible a la voz nasal de Juan Berdaguer. La paternidad de la bicicleta se le atribuye al barón Karl Drais, inventor alemán nacido en 1785. Su rudimentario artefacto de madera, creado alrededor de 1817, se impulsaba apoyando los pies alternativamente sobre el suelo. Se calcula que en la actualidad hay más de mil millones de bicicletas en el mundo, utilizadas tanto como medio de transporte como vehículo de ocio, o deportivo. Desde 1982, en nuestro país todos los 29 de mayo, se celebra el Día del Bicicletero, con la finalidad de mantener vivo el recuerdo de un gran ciclista, quizás, el mejor que vio hasta ahora la Argentina, Remigio Saavedra, quien con 70 años realizó un viaje en "bici", desde Mendoza a Buenos Aires. Recientemente establecido con un local en nuestra ciudad, Gustavo Bragán todavía usaba pantalones cortos cuando acompañaba a su padre a proveer a los bicicleteros de Campana y la región. "Lo tengo grabado en la retina: la cantidad de bicicletas amarillas en la vereda de la Mitre. Era porque Herrera le hacía el mantenimiento a las bicis de Dalmine Siderca…", recuerda con una sonrisa. Desde ahí, Bragán establece varios hitos en el uso de la bicicleta desde mediados del siglo pasado hasta nuestros días. Uno, claro está, era su uso como transporte interno dentro de las grandes fábricas, e incluso como medio de transporte sine qua on de las clases populares. El mismo hito que posibilitó el nacimiento de la exitosa y vernácula Sociedad Argentina Industrial de Bicicletas (SAIB) a manos de Piero Maistrello y Silvio Zanini (ver edición del 2 de octubre de 2017). "El uso de la bicicleta como medio de transporte fue decayendo a mano de la moto. Y la industria local en particular recibió el primer mazazo con las importaciones de Martínez de Hoz. Lo poco que quedaba, se fue con la hiper de Raúl Alfonsín. Hoy, sólo quedan armadores, en su mayoría de componentes chinos. Lo mejor que entra, hoy viene de Taiwan", reflexiona el "Pela" Bragán y se la lanenta: "Rosario fue la capital de la bicicleta. Llegaron a haber 5 ó 6 fábricas integrales. No queda nada de la industria nacional. Sólo algunos se dedican a hacer accesorios. Por suerte, hace dos años abrieron una de neumáticos". Para más datos, agrega que en los 80’s fue el furor de las rodado 28, más liviana y con ruedas más angostas; y en los 90’s irrumpió en el marcado la denominada "playera", rodado 26. "Hace unos 10 años apareció como novedad la Mountain, o todo terreno, rodado 26. Pero ahora sale la rodado 29 y con frenos a disco". Ahora la tendencia o novedad pasa por una nueva "Aurorita", una Folding que viene de china. Se trata de una bicicleta plegable, de aluminio, que se transporta como si fuese un maletín. "Acá no tiene mucha demanda, pero sí en Capital Federal. Los tipos van de traje hasta la estación del tren, la pliegan y se suben Retiro, Once, lo que sea. Y después usan la bici senda para llegar al trabajo. Aquí no es muy seguro para andar. Muchos descartan las avenidas, pero lugar hay. Para mí en Campana deberían prohibir el estacionamiento en las avenidas y habilitar bici sendas. La cosa cambiaría para bien en múltiples sentidos". A Bragán se le iluminan los ojos cuando habla de Junín, Olavarría, Tandil, Las Flores, incluso de Bahía Blanca. "Son lugares donde el deporte sigue vivo como en los años de oro", y señala que en Campana, por una cuestión de economía, la gente se empezó a bajar del auto y la moto, para ir en bicicleta a trabajar. "No es algo generalizado, está pasando. Sería cuestión de aprovechar la tendencia, y así también fomentar la vida sana. Te lo digo por experiencia: andar en bicicleta, no sólo te aleja del médico… ¡también de la estación de servicio!" cierra con una carcajada.

Gustavo Bragán, en su local de Av. Varela 910. “Para mí en Campana deberían prohibir el estacionamiento en las avenidas y habilitar bici sendas. La cosa cambiaría para bien en múltiples sentidos".





La fábrca de bicicletas SAIB de Maistrello y Zanini fue un gran emprendimiento campanense



Hoy se celebra el Día del Bicicletero

