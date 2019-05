Efemérides del día de la fecha: 29 de mayo

DÍA DEL EJÉRCITO ARGENTINO En esta fecha se conmemora la creación del ejército argentino por parte de la Primera Junta de Gobierno en 1810. A partir de esto, se organizaron las primeras unidades del ejército sobre la estructura del ejército virreinal. A través de la "Proclama a los Cuerpos Militares de Buenos Aires" se reconoció la actuación del ejército durante la semana de la Revolución de Mayo, se dispuso que los batallones militares existentes se elevaran a regimientos y la reorganización de la caballería y la artillería volante. Abocados a servir a la Patria y contribuir a la defensa nacional para proteger la independencia y soberanía del país, las Fuerzas Armadas también tienen a su cargo la protección de los recursos naturales, el medio ambiente y la integridad territorial. Entre los reconocimientos del ejército argentino, se encuentra la "Medal Parade" otorgada por Naciones Unidas por la labor de las fuerzas en la misión de paz en Haití comenzada en 2004.

Feliz día a todos las personas que integran el Ejército Argentino, en sus 209° aniversario de la creación. ???????????? pic.twitter.com/FErnOXYXMi — Verónica Barbieri (@BarbieriVero) 29 de mayo de 2019 OCURRE EL CORDOBAZO Sucedió en el año 1969 durante la presidencia de facto de Juan Carlos Onganía. Las dos CGT nacionales habían convocado a un paro nacional el 30 de mayo para protestar por la negativa del gobierno a restablecer la negociación colectiva y la actualización salarial, suspendida desde el año 1967. Un factor que afectó particularmente a Córdoba y determinó la participación activa de los cordobeses en el paro fue la quita del sábado inglés. Por esto, se decide adelantar la fecha al 29 adoptando la modalidad propuesta por Agustín Tosco de abandonar los espacios de trabajo a las 10 horas hasta el día siguiente y movilizarse hasta un acto en el local de la CGT. Los protagonistas no serían sólo obreros, los estudiantes se sumarían a la movilización protestando por las intervenciones de las universidades; a su vez, los vecinos ayudarían escondiendo manifestantes, armando barricadas para evitar el ingreso de la policía y entrando en acción. Lo que comenzó como una marcha pacífica desencadenó en un caos generalizado cuando una bala de plomo mató a Máximo Mena del Sindicato de Mecánicos Afines del Transporte Automotor (SMATA) A partir de allí comenzarían a llover piedras y balas en un ambiente donde la violencia crecía exponencialmente a cada momento. La situación había superado al gobernador Carlos José Caballero que vio como única salida declarar el estado de sitio y solicitar la inmediata intervención militar. Sin embargo, la resistencia se sobrepuso sobre el ejército. El Cordobazo terminó con la muerte de 12 personas, 51 heridos y 300 detenidos. Asimismo, se consiguieron la renuncia de Caballero y la reapertura de las negociaciones colectivas. IRON MAIDEN LANZA "BRAVE NEW WORLD" Un día como hoy en el año 2000, Iron Maiden lanzaba su duodécimo disco "Brave New World" Producido por Steve Harris y Kevin Shirley, es el primer disco donde tocan 3 guitarristas. El título del mismo está inspirado en la novela distópica de Aldous Huxley publicada en 1932. Al respecto, el cantante Bruce Dickinson diría: "la elección de Huxley fue simplemente porque ´Brave New World´ era un título cool para el álbum, porque arma un enigma en tu cabeza" Entre las canciones del disco se encuentran "The Wicker Man", "The Mercenary", "The Fallen Angel", "Dream of Mirrors" y "Blood Brothers".

Efemérides del día de la fecha: 29 de mayo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: