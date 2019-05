Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 29/may/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 29/may/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

LLEGÓ MESSI El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, llegó ayer al predio de Ezeiza y quedó presto para sumarse a los entrenamientos de cara a la Copa América "Brasil 2019", que comenzará el 14 de junio. Después de la demora sufrida en el viaje por la niebla (estuvo varado en Rosario), la Pulga ya está junto a sus compañeros y fue recibido por Claudio Tapia, presidente de la AFA, y César Luis Menotti, director de selecciones nacionales. Messi es el jugador número 18 que está a disposición del técnico Lionel Scaloni y solamente faltan los cinco que tienen competencia por delante: Franco Armani, Exequiel Palacios y Matías Suárez (el jueves definen la Recopa con River), Juan Foyth (finalista de la Champions League el sábado con Tottenham) y Esteban Andrada (buscará la Copa Superliga con Boca el domingo). SUB 20 CLASIFICADO Con goles de Adolfo Gaich y Nehuén Pérez, la Selección Argentina Sub 20 venció 2-0 a Portugal y consiguió su segunda victoria en el Mundial que se está disputando en Polonia. De esta manera, además, el conjunto dirigido por Fernando Batista aseguró su clasificación a los Octavos de Final, dado que en el peor de los casos sería uno de los mejores terceros. La segunda fecha del Grupo F se completó con el triunfo de Corea del Sur por 1-0 sobre Sudáfrica, por lo que las posiciones quedaron con Argentina como líder con 6 puntos; con Portugal y Corea del Sur como escoltas con 3 unidades; y con Sudáfrica en el último puesto sin puntos. El próximo compromiso de la Selección Sub 20 será el viernes a las 15.30 frente a Corea del Sur. AVANZÓ INDEPENDIENTE Independiente revirtió la derrota 3-2 que sufrió en Colombia ante Rionegro Águilas al imponerse ayer 2-0 como local en el partido revancha de los 16vos de Final de la Copa Sudamericana. Los goles del Rojo fueron anotados por Silvio Romero y el paraguayo Cecilio Domínguez. En la próxima instancia, el conjunto de Avellaneda se medirá con Universidad Católica de Ecuador, que le ganó 6-0 en el global a Melgar de Perú. TAMBIÉN COLÓN A los Octavos de Final de la Copa Sudamericana también avanzó Colón, que anoche derrotó en Santa Fe por 3-1 a River Plate de Uruguay, luego que en la ida habían igualado en cero. Los tantos del Sabalero fueron anotados por Cristian Bernardi, Wilson Morelo y Nicolás Leguizamón, quienes dieron vuelta el juego que comenzó ganando el conjunto charrúa con gol de Mauro Da Luz. El próximo rival de Colón saldrá del duelo que mañana disputarán Argentinos Juniors y Deportes Tolima en Colombia. En la ida, en La Paternal, el Bicho se impuso por 1-0. DELPO Y DELBO En el cierre de la primera ronda de Roland Garros, Juan Martín Del Potro y Federico Delbonis ganaron sus respectivos compromisos y de esa manera elevaron a seis el número de argentinos en la segunda vuelta. "La Torre de Tandil" superó al chileno Nicolás Jarry por 3-6, 6-2, 6-1 y 6-4 y se medirá en la próxima instancia frente al japonés Yoshihito Nishioka. Por su parte, Delbonis derrotó 6-1, 3-6, 6-3 y 6-2 al español Guillermo García López y ahora irá frente al italiano Fabio Fognini (9º preclasificado). Hoy comenzará la segunda ronda y habrá cuatro compatriotas en acción. Guido Pella y Juan Ignacio Londero jugarán contra los franceses Corentin Moutet y Richard Gasquet, respectivamente; mientras que Diego Schwartzman y Leonardo Mayer se enfrentarán entre sí, asegurando un argentino en la tercera vuelta.

