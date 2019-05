La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 29/may/2019 Básquet:

El campanense fue figura en la victoria de Peñarol de Mar del Plata sobre Ferro Carril Oeste en Cuartos de Final. El alero campanense Juan Martín Fernández (19 años) fue determinante en la victoria 75-61 de Peñarol de Mar del Plata sobre Ferro Carril Oeste por los Cuartos de Final de la Liga de Desarrollo (competencia juvenil que se disputa en paralelo a la Liga Nacional). El jugador surgido del Club Ciudad de Campana anotó 21 puntos y capturó 11 rebotes en el triunfo Milrayitas, que por primera vez accede al Final Four de este certamen. Incluso, "Juanma" dejó en el segundo cuarto una gran volcada sobre la humanidad de Gusmao, pivot brasileño que juega para Ferro. El otro clasificado para el Final Four de la Liga de Desarrollo es Boca Juniors, que venció 109 a 105 como visitante a Bahía Basket. Los otros dos duelos de Cuartos de Final se definirán el viernes: Instituto de Córdoba vs Estudiantes de Concordia y Quimsa de Santiago del Estero vs San Martín de Corrientes.

EL ALERO CAMPANENSE APORTÓ 21 PUNTOS Y 11 REBOTES. #Basquet En su gran actuación ante Ferro por la #LDD, el campanense Juan Martín Fernández dejó esta tremenda volcada. pic.twitter.com/Da4ILzv3XZ — Pablo Scoccia (@chuecosco) 26 de mayo de 2019

