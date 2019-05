P U B L I C



El lunes por la noche perdió 3-1 en Liniers. Anoche, como local, buscaba revancha ante Ferro. Por la séptima fecha de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), la Primera Caballeros de Ciudad de Campana perdió 3-1 como visitante frente a Vélez Sarsfield. En este encuentro jugado el lunes por la noche en Liniers, el primer set se le escapó muy fácil al Tricolor (25-10), pero la recuperación llegó en el siguiente parcial, que terminó 25-17 a favor del elenco campanense. En el tercer y cuarto set todo fue más parejo, pero Vélez cerró mejor en ambas ocasiones (25-21 y 25-22) y se terminó quedando con los tres puntos y dejando con las manos vacías al CCC. Con este resultado, los dirigidos por Hernán Carneri sumaron su segunda derrota consecutiva y quedaron con registro de dos triunfos y cinco caídas. Así, se mantiene con 5 unidades y perdió una posición, dado el triunfo de Universidad Nacional de La Matanza sobre Estudiantes de La Plata. Los marcadores que dejó hasta el momento la séptima fecha fueron los siguientes: San Lorenzo 0-3 Boca Juniors (17-25, 22-25 y 27-29), Ciudad de Buenos Aires 0-3 Universidad Abierta Interamericana (29-31, 22-25 y 18-25), Municipalidad de Lomas de Zamora 3-0 Club Italiano (25-19, 25-20 y 25-13), UNLaM 3-1 Estudiantes (25-18, 21-25, 25-23 y 25-17) y Vélez Sarsfield 3-1 Ciudad de Campana (25-10, 17-25, 25-21 y 25-22). Restan disputarse: Ferro Carril Oeste vs Universidad Nacional de Tres de Febrero y Tortuguitas vs River Plate. En tanto, la octava fecha comenzó el lunes, con la victoria 3-1 como visitante de Ciudad de Buenos Aires sobre River Plate con parciales de 25-21, 22-25, 25-23 y 25-22. De esta manera, "Muni", que en la séptima fecha perdió su invicto ante UAI, dejó a su vez al Millonario sin el suyo y, además, le robó la cima de la tabla de posiciones, aunque con un partido más (suma ahora 20 puntos, mientras River tiene 18). La octava fecha continuaba anoche, con tres partidos. En el gimnasio de Chiclana 209, Ciudad de Campana recibía a Ferro Carril Oeste, mientras que Club Italiano jugaba como local ante Boca Juniors, al tiempo que Municipalidad de Lomas de Zamora recibía a Tortuguitas. La jornada se completará el próximo lunes con Estudiantes (LP) vs San Lorenzo, UAI vs Vélez Sarsfield y UNTREF vs UNLaM.

MAURICIO VILLER VOLVIÓ A LA FORMACIÓN TRICOLOR ANTE VÉLEZ SARSFIELD (FOTO: SOMOS VOLEY).

Voley:

Ciudad cayó como visitante ante Vélez Sarsfield

