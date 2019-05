P U B L I C



"El arma más poderosa es la capacitación constante", afirmó el maestro campanense, 6º Dan de Taekwondo WT. El pasado 11 de mayo, el maestro Ricardo Imboden participó del seminario de la World Taekwondo Master Union, que se desarrolló en el barrio porteño de Parque Patricios con el Maestro Ki Hong Kim (9º Dan, presidente de la entidad y examinador de kukkiwon) y disertantes como el Maestro Manni Sosa (de Estados Unidos, 8º Dan), Antonio Ortegon (de Colombia, 7º Dan) y el Gran Maestro Oscar tajes (9º Dan de KKW y WTMU). "Tomo varios seminarios con los mejores Maestros del Mundo y Sudamérica", explica el reconocido Maestro y alumno, 6º Dan de Taekwondo WT y de Hapkido 1 Dan, Ricardo Imboden, quien enseña taekwondo deportivo, taekwondo defense, taekwondo ho sin sul (defensa personal) y taekwondo poomsae oficial (formas tradicionales). "El taekwondo línea WT y línea Kukkiwon, el camino de los pies y los puños, dado su significado original, tiene todas estas áreas, pero no todos se capacitan en éstas, por eso no pueden llamarse Maestros", advirtió, al tiempo que cuestionó a quienes no se capacitan ni entrenan correctamente y ponen "en riesgo" a alumnos. "Como no alcanza con ser honesto intento ser íntegro y me capacito entre tres y cuatro veces por año. Además de ser instructor, soy alumno, ése es el secreto de mi éxito", aseguró. Antes del seminario de la World Taekwondo Master Union, Imboden participó del Seminario de Hapkido con el Gran Maestro Ho Se Lim; del Seminario de Taekwondo Defense con el Gran Maestro Kim Eunseob y con Lee Jeseok; un seminario de nivel internacional de Ho Sin Sul (defensa personal) con el Gran Maestro Ok Sen Kim; y también de cursos nacionales y metropolitanos de coach en TKD, además del reciente curso de UFEDEM para entrenadores deportivos. "Soy alumno actualmente de Oscar Tajes y gracias a su visión y compromiso de estar siempre capacitados y practicando he podido realizar todos estos cursos con los números uno del mundo en estas áreas del taekwondo Marcial y WT, por lo que puedo asegurar que el arma más poderosa es la capacitación constante para no caer en la mediocridad y en el engaño", cerró Imboden.

EL SEMINARIO SE DESARROLLÓ EN EL BARRIO PORTEÑO DE PARQUE PATRICIOS Y CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL MAESTRO KI HONG KIM E IMPORTANTES DISERTANTES MUNDIALES.



Taekwondo:

Ricardo Imboden participó del Seminario de la World Master Union

