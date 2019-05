Se dicta en la flamante Unidad Modelo Nº 57 que funciona en el complejo carcelario de Campana. Además de lo estrictamente relacionado al fútbol, los jóvenes que participen de este proyecto fabricarán pelotas y la primera tanda será donada en nuestra ciudad. Con el objetivo de desarrollar un espacio formativo y lúdico en torno al fútbol, se implementó en la Unidad Modelo Nº 57 el taller "La pelota no se mancha", para lograr una real contención y reinserción a la sociedad de los jóvenes adultos allí alojados en situación de vulnerabilidad social. La Unidad Modelo 57 fue inaugurada en febrero pasado y está destinada a jóvenes de 18 a 21 años que estén cumpliendo una pena menor a 5 años (relacionada con delitos como robos, hurtos o encubrimientos). Se trata de una unidad completamente nueva que tiene capacidad para alojar a 616 internos. Cuenta con cuatro módulos, cada uno de los cuales tiene celdas, aulas, talleres y un polideportivo central. El taller "La pelota no se mancha" se dicta los días miércoles de 10 a 12 y de 14 a 16 horas, en grupos de 20 internos cada uno y constituye un espacio donde se vincula el deporte con el desarrollo de prácticas sociales sustentadas en la solidaridad, el respeto, el compañerismo, el trabajo en equipo y la autoestima. "Los objetivos de la actividad apuntan a recuperar valores y prácticas solidarias como así también recuperar el respeto y cumplimiento de reglas y normas sociales a partir de este deporte que, seguramente, los jóvenes han desarrollado y ha sido parte de su vida, ya sea jugando en los clubes de barrio, en el potrero, o siendo espectadores televisivos o asistentes a las canchas", explican desde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Contempla tres espacios formativos: encuentros en el aula (donde los jóvenes trabajan la incorporación de distintos valores a partir de lecturas de cuentos, ejemplos e historias del fútbol argentino), trabajos comunitarios de los clubes de barrio (anécdotas futboleras, cine debate y talleres de escritura a partir de sus propias vivencias) y también se implementa un espacio para el desarrollo de habilidades recreativas-formativas en el juego mismo (en las canchas que el penal tiene en cada pabellón, como espacio deportivo, recreativo y de dispersión saludable para los jóvenes). Para estas actividades se toma como base la experiencia del Fútbol Callejero (modalidad desarrollada a nivel mundial, y arraigada en los distintos barrios de nuestro país a partir del trabajo de las organizaciones sociales) donde lo fundamental es la incorporación de buenas prácticas humanas asociadas al deporte y a la cooperación. Finalmente, en el taller desarrolla un abordaje productivo a partir de la enseñanza del oficio de fabricación de pelotas de fútbol, replicando la experiencia exitosa del programa INNOV.ES (Innovación para la Economía Social) del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Nación, que se desarrollan en el penal de San Nicolás, en un proyecto presentado por el obispado de dicha ciudad. Actualmente ya existe un compromiso de dicha institución para donar a los jóvenes de Campana las primeras pelotas fabricadas para comenzar con el taller. Esto, a su vez, constituye entre otras actividades la adquisición de un oficio como puerta de ingreso al mundo productivo laboral y la vida en sociedad. Estos tres espacios están abordados desde una perspectiva integral, tomando como eje central de la propuesta valores como el respeto a los demás, el valor del esfuerzo, el trabajo en equipo, la comunicación, la autoestima y la cooperación.

