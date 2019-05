Degeneración macular asociada a la edad, un problema ocular serio

Cuando uno comienza a tener dificultades para leer, escribir, mirar televisión, subir o bajar escalones, seguramente tiene problemas en la visión. Pero si uno pasó los 50 años y empieza a observar puntos borrosos y oscuros en la visión central, dificultad para diferenciar colores e incluso no distinguir los rostros de sus seres queridos, el problema no se resuelva simplemente con otros anteojos o lentes de contacto recetados. "La Degeneración Macular asociada a la Edad (DMAE) es una enfermedad oftalmológica que afecta la visión central de los adultos mayores en su mácula, aquella parte del ojo que permite visualizar los detalles con precisión, lo cual repercute directamente sobre las actividades de la vida diaria. Aunque la DMAE húmeda representa solamente el 10 al 15% de los casos de DMAE, ésta es responsable del 90% de la pérdida severa de visión o ceguera legal en personas mayores de 50 años", explicó el oftalmólogo Héctor Miranda. LA VISITA AL OCULISTA, CLAVE La DMAE es una enfermedad incapacitante progresiva de alta prevalencia que actualmente está sub-diagnosticada en la región. Sin embargo, aseguraron que la misma podría ser manejada si se realizan los chequeos rutinarios con el oftalmólogo y se trata a tiempo con la medicación indicada. Explicaron que la falta de información se suma a las dificultades relacionadas con el acceso a servicios especializados, la detección temprana y tratamiento adecuado. PÉRDIDA DE LA VISIÓN La doctora Gabriela Gay, oftalmóloga del laboratorio Bayer, indicó que la DMAE aparece en mayores de 50 años porque la retina comienza a desgastarse más y a disminuir la calidad de visión. "El problema de la DMAE, es que se origina en la mácula, que es una parte de la retina, y no se mejora con corrección focal. No basta con recetar nuevos anteojos o lentes de contacto. Si vos tenés una maculopatía o cualquier problema retinal, debés inyectarte el medicamento en el ojo sí o sí. El tema de la corrección óptica es para mejorar la retracción, como la miopía o el astigmatismo", precisó la especialista. Y agregó: "Cuando se detectan vasos sanguíneos dentro de la mácula, ya estamos en presencia de una DMAE. La mácula se llama así porque al hacer el estudio de fondo de ojo sólo se observa una mancha negra. Cuando aparecen vasos sanguíneos allí, es cuando comienza a desarrollarse esta patología. Esos vasos sanguíneos, que no deben estar allí, son de mala calidad y hasta pueden producir hemorragias dentro del ojo". La DMAE no provoca dolor y su progresión varía, avanzando lenta o rápidamente, en un ojo o en ambos. En etapas tempranas, la DMAE puede no causar síntomas apreciables. "Algunas veces sólo un ojo pierde visión llevando a que el "ojo sano" compense la pérdida de visión del otro afectado. Pero con el tiempo, comienzan a aparecer manchas negras, la visión se torna borrosa y comienza la dificultad para ver detalles concretos, tanto de cerca como de lejos", afirmó Gay. Los principales síntomas que presentan las personas son: alteración de los colores, necesidad de incrementar la luz al momento de leer, dificultad para ver rostros y deformación en las líneas, según la experta. Fuente: lanacion.com.ar

Imagen ilustrativa.



Degeneración macular asociada a la edad, un problema ocular serio

