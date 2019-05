Fue entre un auto y una motocicleta. Dos mujeres golpeadas. En el cruce entre el boulevard Sarmiento y la calle Becerra, chocaron este lunes un auto y una moto. El hecho se registró en horas de la tarde y fue protagonizado por un VolksWagen Suran y una moto de 110 centímetros cúbicos de cilindrada. Como consecuencia del accidente, las dos mujeres que viajaban en la moto, una de ellas menor de edad, cayeron al pavimento y debieron ser trasladadas al Hospital Municipal San José por dos ambulancias del SAME. Asistió también el Comando Patrulla de zona 1 y personal de la Dirección de Tránsito Municipal.

Personal del SAME trasladó al nosocomio local a las dos mujeres heridas.





#Dato Choque en Sarmiento y Becerra a las 15:30hs. Una VW Suran y una moto 110 en la que viajaban dos mujeres y una menor que cayeron al pavimento. Fueron asistidas y trasladadas por dos ??SAME, madre e hija en una y la otra en la siguiente. CP?? zona 1. Dirección de Tránsito ?? pic.twitter.com/Qh4PqIHQlS — Daniel Trila (@dantrila) 27 de mayo de 2019

Choque en Bv. Sarmiento y Becerra

