La ciudad sintió con fuerza el paro general

No hubo bancos. Tampoco escuelas ni universidades. Los petroleros, mecánicos y químicos paralizaron gran parte del complejo industrial regional. También bajó los brazos la UOCRA. En cambio, el Municipio funcionó casi con normalidad. La ciudad registró muy poca actividad este miércoles como consecuencia del alto acatamiento al paro general convocado por la CGT, ambas CTA y gremios independientes. El impacto se sintió más en el casco urbano, con escuelas y bancos cerrados, y en la mayoría de los grandes centros industriales, donde sea por los brazos caídos de los operarios o por la falta de transporte para llegar hasta los lugares de trabajo, la producción se resintió. Pese a haber acordado su paritaria, los sindicatos docentes se plegaron a la huelga. Suteba, uno de los gremios mayoritarios, lo hizo en respuesta al llamado de la CTERA. En tanto, Udocba se adhirió en línea con la CGT. "Les informamos que Campana registra un acatamiento al paro docente de un 90% promedio entre los 3 turnos", aseguraron desde el gremio. Según cifras difundidas desde Udocba, el acatamiento fue muy alto en los principales centros urbanos de la Provincia. La avenida Rocca se mantuvo con un ritmo aletargado debido sobre todo a la ausencia de bancos. El gremio La Bancaria decretó la no concurrencia a las sucursales y esto las encontró sin atención al público durante toda la jornada, lo que complicó la disponibilidad de dinero y las transacciones financieras. Distintos rubros de la industria se vieron afectados. Los petroleros determinaron el paro en sus respectivas áreas de trabajo, lo que frenó la actividad en la refinería de Pan American Energy, una de las industrias más importantes de la región. Solo permaneció activa la guardia básica. La vuelta a la operación estaba prevista recién para la medianoche. En tanto, los mecánicos de Smata no concurrieron a los trabajos en Honda, Toyota y empresas autopartistas, lo que redujo casi a la nulidad las operaciones en esos centros productivos. Además, realizaron una olla popular en un barrio de Zárate, en consonancia con lo que el gremio hizo en su sede central de avenida Belgrano (CABA). Otro sindicato que se sumó a la huelga general fue el de obreros químicos, consciente "de la difícil situación que atraviesan todos los trabajadores activos y jubilados debido a la constante pérdida de empleo, la caída del poder adquisitivo de los salarios y (…) el deterioro de la calidad de vida" de sus afiliados, de acuerdo a lo expresado en un aviso difundido el día martes. La medida afectó el funcionamiento del parque químico, integrado por empresas como Bunge y Monsanto. Los supervisores químicos también se subieron a la protesta, a pesar de las "presiones" que recibieron hasta último momento para deponer su actitud, según le informaron a este medio desde su gremio. El Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate confirmó que el paro se plasmó también en las centrales Atucha I y II, donde la actividad se retomó recién esta madrugada. No se ejecutaron tareas programadas y el personal de guardia estaba listo para intervenir solo ante "tareas de urgencia" que comprometieran la disponibilidad de energía o la seguridad de las personas e instalaciones. La construcción también se paralizó: desde Uocra Campana confirmaron su adhesión a la medida de fuerza, lo que quitó de progreso las obras que se llevan a cabo en la ciudad y los proyectos de montaje como la ampliación de la refinería de PAE. Las casas de estudios superiores permanecieron sin clases: en la Universidad de Luján su gremio principal, Adunlu -integrante de la Conadu Histórica-, llamó al paro. Por su parte, la UTN Facultad Regional Delta directamente no abrió sus puertas, como avisó con antelación en sus redes sociales. El transporte interurbano y local también se vio reducido debido a la participación de la UTA en la protesta. En cambio, poco fue el impacto en el Municipio de Campana. Si bien el Sindicato Municipal había convocado al paro, en línea con la Federación provincial (Fe.Si.Mu.Bo.), en la práctica el funcionamiento del Estado local prácticamente no se vio afectado. Por lo general, el acatamiento a las huelgas nacionales es bajo en este ámbito.

La ciudad sintió con fuerza el paro general

