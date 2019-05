"...Pero no estoy hecha de polvo de estrellas ni soy resistente como el tronco de un árbol. A veces una no es tan fuerte como desearía. De modo que debo irme." --"Los Secretos de Selkie Bay". de Shelley Moore Thomas. Vasto, en eterno movimiento, sobrecogedor, el mar bate la costa occidental de Escocia. Hay lenguas de tierra que penetran en él tratando de aferrar la eternidad y perdiendo ante el constante ataque de las olas. El viento levanta el agua cargada de sal y la lleva hasta las Higblands, dónde la niebla flota sobre las altas piedras erectas. Hombres y mujeres que no conocían esos escarpados peñascos se han extraviado en esa niebla para no regresar jamás y, en torno de las humeantes hogueras de turba, se cuentan una y otra vez relatos de seres míticos que gozan confundiendo a los viajeros con quiénes se topan. Algunos jóvenes escuchan a los ancianos contar historias y doblan la espalda sobre el trabajo. Otros sólo ven lo romántico de la magia; con la esperanza de que, con su contribución, les alivie la vida. Quieren pociones, quieren embrujos. Buscan ayuda en charlatanes y ancianas que se consideran hechiceras. Hasta las rocas de las Higblands cantan su magia. El viajero solitario puede oír la melodía de un tiempo desaparecido hace mucho, puede olerla en la fragancia picante de los brezos, puede ver sus destellos en la niebla. Así lo han decretado las Selkies. Dentro de los mitos de Escocia, se menciona a la Selkie; una criatura mitológica proveniente del folclore feroné, irlandés, escocés e islandés. Si son dejadas en paz, la vida de estos seres es serena. Pescan en el mar, cuidan sus crías y nadan con la gracia y la facilidad de las focas. Porque es a ellas a quiénes se parecen. Las Selkies tienen dones que los humanos no pueden imaginar. Pueden ver los sentimientos. Pueden controlar las tormentas y pueden adoptar diversas formas. Con el transcurso de los años se produjeron uniones entre personas y Selkies de Fionnaway. De este modo la mayor parte de la descendencia terminó siendo completamente humana, y sólo conservó algunos dones mágicos que fueron desapareciendo de generación en generación; fue entonces que las Selkies comprendieron que los humanos conquistarían la Tierra. A medida que pasó el tiempo, el mundo se convirtió en un sitio más frío para criaturas místicas como las Selkies. En el pueblo de Fionnaway, aislado por los escarpados riscos y el mar bravío, quedaba un reducido grupo de ellas. Hablaban poco con los extraños que acertaran pasar. Conquistaron reputación de hospitalarias pero reservadas. Éso las tenía sin cuidado pues tenían las piedras, los ópalos maravillosos, que las ayudaban a atravesar los tiempos difíciles con su venta. Conservaban absolutamente limpias las costas para sus socios, los humanos. Existe una tradición según la cuál, el amor entre Selkies y humanos es, tan maravilloso que arranca lágrimas a los ojos de quién lo contempla. Cuando la Selkie adopta forma humana son tan bellas como la noche, con ojos oscuros que chisporrotean con reflejos de plata y pelo negro que reluce como la piel de una marta. La magia atraviesa toda existencia. Puede ser vista en el arco iris, oída en el graznido del cuervo. Cada vez que se utiliza se comporta como una piedra arrojada a un estanque. Sus ondas se amplían hasta que tocan todas las orillas. Afecta todas las vidas produciendo cambios que no se pueden anticipar.

El Rincón de Aléthea:

Las grandes olvidadas de los mitos del mar; las Selkies

Por Angela Monsalvo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: