STORNELLI ACUSA El fiscal Carlos Stornelli manifestó que la causa que lleva adelante el juez Ramos Padilla fue armada para perjudicarlo y remarcó que las escuchas que trascendieron en los últimas horas son parte de algo "mucho más grave" de lo que se piensa. "Yo creo que estamos frente a algo mucho más grave de lo que se escuchó", señaló Stornelli en una entrevista con el canal de La Nación. "Siempre supe que se trataba de una operación no solo para dañarme a mí en lo personal y a mi familia porque se organizó una campaña de prensa despiadada", agregó. Durante la entrevista, el fiscal explicó las causas que lo llevaron a no presentarse ante el juez Ramos Padilla, situación que provocó que sea declarado en rebeldía. "Desde el primer instante que ocurrió todo esto está explicado ante el Procurador General de la Nación. Después está relacionado con las estrategias de defensa de mi abogado, a las cuales me tengo que atener. Pero considerando que es un ataque directo a una investigación por actos funcionales míos, lo que corresponde es el camino que yo elegí", explicó. PARO GENERAL Una amplia adhesión registró ayer el sexto paro nacional llevado adelante en contra de las políticas de la Casa Rosada, fundamentalmente debido a la falta de transporte público de pasajeros, ya que los gremios del sector se sumaron a la medida de fuerza. El Gobierno estimó que la huelga convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y el líder camionero Hugo Moyano ocasionó pérdidas superiores a los 40.000 millones de pesos. En tanto, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, evaluó que "el paro tiene que ver con posiciones políticas de los sindicalistas, que están preocupados por el cierre de listas" en el marco de la campaña electoral 2019. Por su parte, en una conferencia de prensa en la sede gremial de los conductores de camiones, Moyano advirtió con nuevas medidas de fuerza si el gobierno que encabeza Mauricio Macri mantiene sus políticas. "Espero que este mensaje que le da la sociedad lo haga reflexionar al Presidente, si no, no le veo un destino importante a Macri", sostuvo el líder sindical. Además, en un claro tono electoral, Moyano pidió a los trabajadores que "no se vuelvan a equivocar" cuando concurran a las urnas en las próximas elecciones. MEDICO DETENIDO Un médico pediatra del hospital de niños "Juan Garrahan", de esta capital, fue detenido por la Policía de la Ciudad acusado de producción, tenencia y distribución de pornografía infantil. El profesional, de 55 años, fue detenido mientras se encontraba cumpliendo funciones en el hospital pediátrico por orden de la jueza en lo Penal, Contravenconal y de Faltas María Alejandra Doti, a pedido de la fiscal Daniela Dupuy, de la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad. La detención causó verdadera conmoción en el prestigioso centro asistencial entre médicos y familiares de pacientes, sobre todo al trascender que algunas de las imágenes de pornografía infantil secuestradas en poder del detenido fueron tomadas en el propio hospital. El caso es una derivación de la operación internacional "Luz de infancia 3" llevada a cabo por el FBI de los Estados Unidos y el Ministerio Público de la Acusación de Brasil. Esos organismos alertaron al Ministerio Público Fiscal porteño sobre la existencia de varios hechos de distribución de contenido pornográfico infantil llevados a cabo por usuarios radicados en Argentina, a través de la plataforma P2P "Emule".

